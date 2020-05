NBA : La « lottery » de la draft et le « draft combine » reportés

Officiellement, la draft NBA doit se dérouler le 25 juin au Barclays Center de Brooklyn, mais il y a peu de chances qu’elle se déroule comme prévu, puisque la saison NBA est arrêtée depuis la mi-mars pour cause de pandémie de coronavirus et nul ne sait si elle reprendra, et de quelle façon si elle peut reprendre. En attendant, et sans surprise, ce sont deux événements liés à la draft et prévus au mois de mai à Chicago qui ont été reportés : la « lottery » et le « draft combine ». La « lottery », qui devait avoir lieu le 19 mai, devait permettre de déterminer l’ordre de choix des franchises, parmi toutes celles éliminées avant le début des play-offs. Mais la saison régulière n’étant pas terminée (il restait 17-18 matchs à chaque équipe), ce tirage ne peut pas avoir lieu. Selon le système mis en place en 2019, les trois pires équipes de la Ligue (Golden State, Cleveland et Minnesota si la saison s’arrêtait là) auraient 14% de chances de recevoir le premier choix de la draft et la meilleure équipe des non-qualifiées pour les play-offs (Portland si la saison s’arrêtait là) aurait 5% de chances de recevoir le premier choix de la draft.

Cinq Français à la draft 2020

Quant au « draft combine », prévu du 19 au 24 mai, il devait permettre aux franchises de rencontrer les joueurs et les tester sur plusieurs jours. La nouvelle date de ces deux événements sera dévoilée plus tard, quand les dirigeants de la NBA en sauront un peu plus sur la suite de la saison. Rappelons que 205 joueurs se sont inscrits à la draft 2020 (mais ils pourront se désinscrire durant la première quinzaine de juin s'ils le souhaitent), dont cinq Français : Killian Hayes (Ratiopharm Ulm, 18 ans), Théo Maledon (ASVEL, 18 ans), Joël Ayayi (Gonzaga, 20 ans), Yves Pons (Tennessee, 21 ans) et Mouhamed Thiam (Nanterre, 18 ans).