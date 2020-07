NBA : La Ligue se retire d'une académie en Chine

La NBA a décidé de prendre cette décision particulièrement forte. En effet, en signe de solidarité avec les Ouïghours, la prestigieuse Ligue de basket a tout bonnement décidé de se retirer d'une académie située au nord-ouest de la Chine, dans la province du Xinjiang. Pékin est actuellement sous le feu des critiques et accusé d'atteinte aux droits de l'homme contre cette minorité musulmane. La décision de la NBA a été annoncée ce mercredi, via une lettre écrite à la sénatrice américaine Marsha Blackburn, qui interrogeait sur les liens existants entre le pays asiatique et la Ligue, alors qu'actuellement, les tensions sont particulièrement vives entre les deux Capitales.

Des sanctions prises par les Etats-Unis contre des dirigeants chinois

Dans cette fameuse lettre, le commissaire adjoint de la NBA, à savoir Mark Tatum, écrit notamment : « La NBA n'a pas eu d'implications avec l'académie de basket au Xinjiang depuis plus d'un an, et la relation a pris fin. » Les Etats-Unis ont pris plusieurs sanctions contre des dirigeants chinois, tandis que la Grande Bretagne et la France ont dénoncé les pratiques du pays. De son côté, Tatum a également rappelé que la Ligue avait perdu « des centaines de millions de dollars » de revenus, suite au départ de diffuseurs chinois. Ces derniers avaient décidé de partir après une crise datant d'octobre dernier, consécutive à un tweet jugé particulièrement polémique de Daryl Morey. Le GM des Rockets de Houston soutenait alors les manifestants pro-démocratie de Hong Kong.