NBA : La Ligue se félicite du verdict de l'affaire George Floyd

Justice and Accountability! Things I never thought I would see. There’s much more work to do, but this is an amazing start working toward the reform this country NEEDS!

La NBA poursuit son soutien



NBPA Executive Director Michele Roberts and NBA Commissioner Adam Silver released the following joint statement today: pic.twitter.com/r0XQkLssOb

Des réactions de personnalité forte



ACCOUNTABILITY

Le verdict est tombé dans l'affaire George Floyd. Evénement marquant de l'année 2020, la mort de cet Afro-Américain, qui avait été plaqué au sol et retenu par un policier avec son genou pendant neuf minutes, a vu Derek Chauvin être reconnu coupable du meurtre mardi soir aux Etats-Unis. Alors que l'affaire avait notamment entraîné la création du mouvement « Black Lives Matter »,Les franchises des Minnesota Timberwolves et des Minnesota Lynx ont d'ailleurs tenu à faire un communiqué commun sur le verdict final. «», peut-on lire dans celui-ci. La star des Timberwolves et numéro un de la draft 2015, Karl-Anthony Towns a lui aussi tenu à réagir à cette décision. « Justice et responsabilité ! Des choses que je n'aurais jamais pensé voir. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est un début formidable », a lancé le pivot dominicano-américain.De son côté, la NBA a continué d'appuyer ses propos sur l'affaire, dont la décision été bonne selon eux. « Le meurtre de George Floyd a été un point de rupture dans la façon avec laquelle nous considérons les problèmes de race et de justice dans notre pays.» Elle n'a d'ailleurs pas hésité à rappeler les actions mises en place pour soutenir les luttes raciales. « Nous redoublerons d'efforts pour plaider en faveur d'un changement significatif dans les domaines de la justice pénale et de la police. »Enfin, d'autres stars comme LeBron James, Dwyane Wade ou encore Magic Johnson, engagés politiquement dans la lutte raciale et figures de proue des mouvements de protestations, ont eux aussi publié des messages sur les réseaux sociaux. Un « responsabilité », fort du côté de la star des Los Angeles Lakers, tandis que Wade, son ancien coéquipier à Miami, s'est exprimé au micro de TNT : «» La peine finale pour Derek Chauvin sera connue d'ici huit semaines, ce dernier risque jusqu’à 40 ans de prison.