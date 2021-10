NBA - LA Lakers : Pousser Davis dans ses retranchements, c'est ce que Westbrook entend faire

Le MVP de la saison 2016-2017 n’est pas venu à Los Angeles pour faire de la figuration. Alors qu’il a été éliminé dès le premier tour des play-offs par les Sixers avec les Wizards la saison passée, Russell Westbrook en a eu marre d’attendre qu’un projet se construise autour de lui afin d’espérer décrocher sa première bague de champion. C’est pour cela que le Californien de 32 ans s’est résolu à rejoindre les Lakers cet été, une « superteam » qui a déjà été sacrée avec des joueurs tel LeBron James ou encore Anthony Davis à sa tête. Ce dernier est même décrit comme étant « l’arme ultime » du projet monté par la franchise californienne pour aller récupérer le titre délaissé la saison passée. A l’occasion d’une conférence de presse tenu à l’issue de leurs premiers jours d’entraînement, Russell Westbrook n’a pas tari d’éloges concernant Anthony Davis. A ses jeux, « The Brow » est « un joueur unique en son genre ».

New story: Coming off perhaps the worst season of his career, Anthony Davis has a new teammate invested in the big man's success: Russell Westbrook. RW: "My job is to make sure I continue to push him" https://t.co/qtdc3Lc0Jo