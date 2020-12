NBA - LA Lakers : LeBron James prolonge son contrat de deux ans

LeBron James arrive encore à surprendre. En effet, alors qu'on attendait des nouvelles de la prolongation d'Anthony Davis, c'est finalement celle de « King James » qui fait actuellement parler. Ce mercredi, Shams Charania, le journaliste de « The Athletic » souvent très bien informé sur le marché des transferts, a annoncé que le natif d'Akron (Ohio) allait prochainement prolonger jusqu'en 2023 avec les Los Angeles Lakers pour 85 millions de dollars, soit environ 70 millions d'euros. Une information qui provient directement de Rich Paul, le président directeur général de Klutch Sports et agent de la superstar américaine, qui aura 36 ans le 30 décembre prochain. Jusque-là lié jusqu'en 2021, avec une « player option » pour 2022, et donc possiblement libre l'été prochain, le quadruple champion NBA (2012, 2013, 2016 et 2020) a tranché et va finalement prolonger jusqu'en 2023 pour un contrat maximum avec la franchise « violette et or », avec une première saison à 41,2 millions et une seconde à hauteur de 44,5 millions.

Los Angeles Lakers star LeBron James has agreed to a two-year, $85 million maximum contract extension with the franchise, CEO of Klutch Sports, Rich Paul, told @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2020





Un dernier défi avec Bronny James ?



Ainsi, James sera lié pour encore deux ans avec les récents champions en titre et aura alors 38 ans à la fin de son contrat, ce qui laisse à penser qu'il finira sa carrière en Californie. A moins que... Une autre possibilité existe car l'année 2023 correspond à celle où Bronny James, son fils ainé (16 ans), sera normalement en âge de quitter le lycée et pourrait alors débarquer en NBA. L'idée d'une ultime saison de LeBron James avec son fils trotte déjà dans la tête de certains. Un dernier défi pas si fou à imaginer pour celui qui aurait alors 39 ans, sera libre et dont l'hygiène de vie est pour le moment proche de la perfection. Après ce gros coup des Lakers, les projecteurs sont désormais encore un peu plus braqués sur Anthony Davis. Fraichement arrivé et bagué dès sa première saison à Los Angeles, ce dernier pourrait pour sa part signer un contrat de trois ans, avec la dernière année en option, et ainsi être libre en 2022.