Après le retour d'Anthony Davis la semaine dernière pour la double confrontation face aux Mavericks de Luka Doncic, les Lakers vont retrouver LeBron James, leur leader de 36 ans. Après avoir déjà manqué 18 matchs depuis sa blessure face aux Hawks d'Atlanta le 20 mars dernier, le natif d'Akron sera de retour au bon moment pour les douze derniers matchs de la saison régulière. Une bonne nouvelle en vue des play-offs qui commenceront dans un mois. Les joueurs de Frank Vogel, actuellement cinquièmes de la Conférence Ouest, devront être prêts, surtout s'ils doivent affronter au premier tour les Denver Nuggets, quatrièmes et finalistes de la conférence Ouest la saison dernière (face aux Lakers).

À temps pour les play-offs



"King James", monstre de régularité et de performance, fournissait des statistiques dignes d'un MVP encore cette saison avec 25,4 points, 7,9 rebonds et 7,9 passes de moyenne par match. Il devra revenir en pleine forme pour aider ses Lakers, car avant sa blessure, les Angelinos étaient deuxièmes. Leur cinquième place actuelle est d'ailleurs menacée par les Mavs, qui sont à un match et demi. Selon Adrian Wojnarowski, l'insider le plus connu de la NBA, un retour de LeBron James dès cette semaine est du domaine du possible.

Une excellente nouvelle pour les fans de la franchise californienne, qui voient avec bonheur le retour de leurs cadres champions en titre, après le come-back d'Anthony Davis sur les parquets, lui qui était blessé depuis le 16 février. Pour rappel, sans LeBron James les champions en titre ont perdu 11 de leurs 18 matchs. Son retour est donc attendu de pied ferme par les fans qui rêvent d'un "back-to-back". Un titre que les Lakers devront défendre face à des adversaires qui se sont renforcés tels que les Nets de Brooklyn et leurs cinq All Stars (Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, Blake Griffin et DeAndre Jordan).