NBA : La fratrie Ball sur le point de s'engager avec Jay-Z ?

LaMelo, Lonzo and LiAngelo Ball are signing representation agreements with Jay-Z’s agency, Roc Nation Sports. ESPN News story: https://t.co/OK26E2KMVm

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 27, 2020

Vers la fin de Big Baller Brand ?

C’est un gros coup réalisé par Roc Nation Sport. L’agence de management sportif du rappeur américain Jay-Z, est sur le point d’enrôler dans son écurie la plus célèbre fratrie du monde du basket. En effet, selon les informations de ESPN, Lonzo Ball, Lamelo Ball et LiAngelo Ball vont rejoindre d'ici peu Roc Nations Sports. « C’est une décision familiale. C’est maintenant étendu sur le plan familial. Ils ont fait un merveilleux plan de match avec Jay-Z. Le monde du basket est sur le point de changer. Ils vont créer quelque chose de totalement nouveau », a ainsi déclaré Jermain Jackson, le représentant actuel de Lamelo Ball. Si pour le moment, seul Lonzo Ball évolue en NBA. Du côté des New Orleans Pelicans, son petit frère, Lamelo, est annoncé parmi les premiers choix pour la prochaine Draft.Crée en 2013, Roc Nations Sports compte dans ses rangs des stars de la NBA comme Kevin Durant (Golden State Warriors) ou Kyrie Irving (Brooklyn Nets). Mais l’agence représente aussi des footballeurs tels que Romelu Lukaku (Inter Milan), Alex Witsel (Borussia Dortmund) ou Kevin De Bruyne (Manchester City). Cette signature marque aussi la probable fin de la marque « Big Baller Brand », la marque de vêtements créé en 2016, par Lavar Ball, père des trois jeunes hommes. Alors qu’il n’est plus qu’à quelques semaines de rejoindre la NBA, Lamelo Ball va donc pouvoir négocier un premier contrat avec un équipementier dès maintenant. Pour rappel, Jay-Z vient tout juste d’être nommé directeur artistique de la section basket de Puma. Le signe d’un rapprochement entre la marque allemande et le futur joueur de NBA ?