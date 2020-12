NBA - LA Clippers : Un nouveau départ pour Nicolas Batum

C’est un nouveau chapitre de sa carrière que Nicolas Batum va démarrer. N’entrant plus dans les plans des Charlotte Hornets, le capitaine de l’équipe de France a été libéré de sa dernière année de contrat et s’est engagé en faveur des Los Angeles Clippers pour la saison prochaine. Un nouveau défi dont l’ailier tricolore comprend l’ampleur. « C'est un gros challenge qui m'attend, admet Nicolas Batum dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien. Les deux dernières années ont été compliquées, de par ma faute, mais il y a eu aussi une gestion qui était différente par rapport à moi. Je n'entrais plus dans les plans à Charlotte. » Mais ce qui a surpris l’ancien joueur des Portland Trail Blazers, c’est l’intérêt qu’il a pu susciter auprès de nombreuses franchises NBA. « Quand l'info de la fin de mon aventure aux Hornets est tombée, je me suis rendu compte que ma cote était encore très, très élevée, ajoute l'international français. On a décidé de parler avec six équipes, alors que la liste était bien plus longue. » Contacté de toutes parts, Nicolas Batum admet avoir eu des contacts avec plusieurs entraîneurs... mais également certains joueurs. « Ma situation a été beaucoup suivie par le monde de la NBA. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû trancher et choisir l'équipe de mon choix. Mais j'avais le choix du roi, ajoute l’ailier tricolore. Certains joueurs comme Kawhi Leonard, Paul George et Kemba Walker m'ont également sollicité. C'est forcément flatteur. »

Batum : « Recommencer une carrière NBA »

Ce qui a fait pencher la balance en faveur des Los Angeles Clippers, c’est l’arrivée de Tyronn Lue en lieu et place de Doc Rivers, désormais sur le banc des Philadelphia 76ers. Connaissant bien le Français, le nouvel homme fort de la franchise californienne l’a recruté en connaissance de cause et avec une idée bien précise en tête. « Tyronn Lue attend de moi d'être un ‘glue guy’, un joueur qui peut enlever la pression des épaules de Kawhi Leonard sur une quinzaine de minutes, assure Nicolas Batum. Ça a été mon rôle toute ma carrière. Je sais que je peux beaucoup apporter défensivement à plusieurs postes. » Ce changement de franchise, à l’entendre, est plus profond pour le capitaine des Bleus, qui voit son arrivée aux Clippers comme un nouveau départ. « J'ai l'impression de recommencer quelque chose, recommencer une carrière NBA. C'est comme un premier jour d'école, assure Nicolas Batum. Et il y a longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Il y a un état d'esprit différent ici et je veux m'en nourrir. »

Batum : « L'objectif sera d'aller le plus loin possible »

Une nouvelle aventure qui sera sous le signe de l’ambition. Avec Paul George, Serge Ibaka, Kawhi Leonard ou encore Lou Williams, les Clippers seront une force qui comptera dans une saison réduite à 72 matchs et qui démarrera le 22 décembre prochain. « L'objectif sera d'aller le plus loin possible et moi, je veux y contribuer à ma manière. Je veux surtout reprendre du plaisir sur un terrain, assure Nicolas Batum, qui sort d’une saison très difficile avec les Charlotte Hornets avec seulement 22 apparitions sous le maillot de la franchise propriété de Michael Jordan. Je sais très bien que je ne jouerai pas trente minutes par match. Et je l'ai dit au propriétaire des Clippers, je sais qui je suis aujourd'hui et je sais ce que je peux faire. » Une saison qui démarrera très fort d’entrée pour les Clippers avec un derby de Los Angeles face aux Lakers, champions en titre, dès le 22 décembre avant de retrouver les Dallas Mavericks de Luka Doncic puis les Minnesota Timberwolves pour conclure une première semaine de compétition qui permettra d’avoir assez vite quelques certitudes.