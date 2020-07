NBA : La bulle d'Orlando est bien en place

Welcome to a #WholeNewGame in Orlando!

NBA Restart begins July 30th with daily & nightly games on ESPN, TNT, ABC, NBA TV & NBA League Pass! pic.twitter.com/a59F6o9T97



— NBA (@NBA) July 12, 2020

La NBA a pensé à tout pour le confort des joueurs

La « bulle » est bien en place.et ont découvert ce qui sera leur cadre de vie, d’entraînement et de match pour les trois mois à venir. La ligue nord-américaine et le groupe Disney, qui accueille les équipes dans ses hôtels et met à la disposition de la NBA son complexe ESPN Wide World of Sports, dont trois salles seront utilisées pour permettre la tenue des rencontres, ont mis les petits plats dans les grands à cette occasion. Au travers d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, la NBA a présenté les grandes lignes du plan mis en place pour permettre de terminer la saison dans les meilleures conditions.



Chaque équipe bénéficie de son propre parquet d’entraînement, à ses couleurs. Les salons des hôtels ont été transformés à cette fin. Les joueurs semblent déjà à l’aise dans leur nouvel environnement de travail puisque Luka Doncic n’a pas manqué le panier à longue distance... avec le pied. Mais, au-delà de l’aspect sportif, les consignes sanitaires ne sont pas oubliées. Le masque est un accessoire fondamental pour les joueurs mais également le personnel qui s’occupe d’eux, notamment les chauffeurs de bus. Autre obligation à laquelle les joueurs doivent se plier : les tests PCR afin de contrôler si l’une des personnes présentes dans la bulle d’Orlando est porteuse du coronavirus. Une telle situation pourrait remettre en cause le projet tout entier. Mais, entre les entraînement et les tests, les joueurs bénéficient de toutes les installations nécessaires, avec la NBA qui n’a pas oublié d’installer des salles de musculation et de repos... avec tables de ping-pong et billards estampillés « NBA ».