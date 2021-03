NBA : L.A. Lakers : LeBron James absent « plusieurs semaines »

Developing – LeBron James is initially expected to miss several weeks due to his high right ankle sprain, sources tell @ShamsCharania.



Des changements avant jeudi ?

Les Los Angeles Lakers avaient annoncé que LeBron James serait absent « pour une durée indéterminée », après s’être tordu la cheville droite samedi contre Atlanta.Les champions en titre vont donc devoir s’attendre à souffrir en mars-avril sans leur joueur star, qui tourne à 25,4 points, 7,9 rebonds et 7,9 passes de moyenne en 34 minutes cette saison, et qui avait haussé son niveau depuis la reprise après le All Star Break, avec notamment 37 points inscrits contre Charlotte mercredi.Si LeBron James venait à être absent trois semaines, cela signifierait qu’il manquera les dix prochains matchs des Lakers, et notamment les chocs contre Philadelphia, Milwaukee, les Clippers, Miami ou Brooklyn. Mais nul ne dit qu’il ne sera pas absent plus longtemps, et le classement des Lakers pourrait en pâtir, d’autant que l’autre star de l’équipe, Anthony Davis, blessé au tendon d’Achille depuis la mi-février, ne reviendra pas avant, au mieux, la semaine prochaine.Finir premier de la saison régulière n’est évidemment pas l’objectif des hommes de Franck Vogel, mais attention à ne pas descendre trop bas non plus… Mais rappelons que la « trade deadline (date limite des transferts) est fixée à jeudi soir et les Lakers vont peut-être apporter quelques changements à leur effectif…