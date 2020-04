NBA : Kyrie Irving et Tyronn Lue bientôt réunis ?

Le 7 mars dernier, les Brooklyn Nets annonçaient le départ de leur coach, Kenny Atkinson, d’un commun accord. Et, selon les médias locaux, le départ du technicien de 52 ans était lié aux mauvaises relations qu’entretenait Atkinson avec Kyrie Irving. Ce dernier reprochait à son entraîneur la gestion de certaines fins de match. Si, pour le moment, Jacque Vaughn, un proche d'Irving, remplace Kenny Atkinson pour la fin de l'exercice, un nouveau coach devrait débarquer du côté de Brooklyn la saison prochaine. Et selon Stefan Bondy, journaliste au New York Daily News, Tyronn Lue pourrait être intéressé par le poste.

Irving milite pour la venue de Tyronn Lue

Aujourd’hui en poste chez les Los Angeles Clippers, en tant qu’assistant coach, Tyronn Lue ne devrait pas avoir de soucis pour quitter son poste. Depuis leur histoire commune à Cleveland, Lue et Irving entretiendraient d’excellentes relations. Au point même que le meneur de jeu insisterait fortement pour que son ancien coach le rejoigne du côté des Nets. Les deux hommes pourraient ainsi espérer connaitre la même réussite que lors de leur première collaboration du côté de Cleveland, où les Cavaliers avaient su remporter un titre de champion NBA en 2016.