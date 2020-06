NBA : Kyrie Irving contre la reprise ?

Difficile de cerner Kyrie Irving… Le meneur de Brooklyn est-il pour ou contre la reprise de la saison NBA à Orlando le 30 juillet ? Selon ESPN, celui qui est l’un des six vice-présidents du syndicat des joueurs avait posé de nombreuses questions lors de la réunion du syndicat la semaine passée, qui avait validé la reprise de la saison. Des questions très concrètes comme « est-ce que je pourrai venir dans les tribunes alors que je suis blessé ? » ou « y aura-t-il un sauna pour que je puisse poursuivre ma rééducation ? ».

Mais ESPN et The Athletic nous apprenne ce samedi que Kyrie Irving, actuellement blessé à l’épaule et qui ne rejouera pas cette saison, a mené une réunion avec une petite centaine de joueurs, dont quelques stars (Chris Paul, Kevin Durant, Donovan Mitchell, Carmelo Anthony…), vendredi soir, pour se demander s’il était bien raisonnable de reprendre la saison en raison du contexte social actuel aux Etats-Unis depuis la mort de George Floyd, tué par un policier le 25 mai dernier à Indianapolis.

« Je ne suis pas en faveur d’aller à Orlando. Je m’oppose au racisme systématique et tout ce bordel. Il y a quelque chose qui ne sent pas bon… Que nous l’admettions ou pas, en tant que noir, nous sommes une cible dès qu’on se lève le matin. Si ça vaut le coup de reprendre, faisons-le. Mais faisons-le ensemble. Trouvons le juste milieu car il y a des arguments des deux côtés », a notamment déclaré Irving.

Howard : "L’actualité passera du racisme systémique à nos stats de la nuit"

Dwight Howard, le pivot des Los Angeles Lakers, s’est quant à lui montré un peu plus clair, selon ESPN : «C’est un moment crucial, pour nous, de jouer et d’avoir un impact sur ce qui se passe dans nos communautés. On se demande : Où et comment pouvons-nous avoir le plus grand impact ? » Une question qu’il va rapidement falloir trancher, car la Ligue a annoncé la semaine dernière la reprise de la saison, en accord avec le syndicat des joueurs. Est-il encore possible de faire marche arrière ?