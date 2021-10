NBA : Kyrie Irving autorisé à s'entraîner !

C'est une nouvelle qui donnera forcément un peu le sourire aux supporters des Nets : selon ESPN et The Athletic, Kyrie Irving a été autorisé à s'entraîner, même non-vacciné, dans le centre d'entraînement de Brooklyn. La raison ? Celui-ci est considéré par la ville de New York comme un espace privé et non ouvert public. Grâce à cette permission, le meneur de jeu des Nets va pouvoir retrouver le chemin de l'entraînement avec son équipe. Pour autant, il ne peut toujours pas accéder au Barclays Center et donc jouer des matchs à domicile avec sa franchise. Une situation ubuesque pour un joueur détenteur d'un contrat de 136 millions de dollars.