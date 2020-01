NBA : Kobe Bryant, l'étoile s'est éteinte

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.

— Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

Ce dimanche, ce n'est pas seulement le monde du sport qui pleure Kobe Bryant. C'est toute une génération qui est touchée par le décès brutal de l'ancien basketteur. Son aura dépassait largement le cadre de la grosse balle orange. Les nombreux hommages le prouvent. Combien sommes-nous sur Terre à pouvoir se remémorer un instant précis des 20 ans de carrière du Black Mamba ? Une photo, une action, une phrase, un match ou un titre ? Des millions !Il n'était pas qu'un athlète, c'était une icône.







Le joueur aux 33 643 points en NBA remplissait les salles et régalait les spectateurs. Si Kobe n'a pas été autant comparé à Dieu que Michael Jordan, il avait tout d'un prophète. Celui qui a réalisé l'exploit de marquer 81 points en un match a fait le lien entre His Airness et la nouvelle génération. Entre les Etats-Unis et le reste du monde. Paul George a même dit "Kobe est mon Michael Jordan". Sur les playgrounds du monde entier, des jeunes ont voulu imiter les gestes et mimiques du natif de Philadelphie. Il était idolâtré. Certains joueurs NBA actuels comme Joel Embiid ont avoué avoir commencé le basket à cause de lui. D'autres ont joué avec ou contre lui. Une élite a eu la chance de bénéficier de ses conseils. Mais plus que ses qualités offensives hors pair, c'est sa mentalité, la Mamba Mentality, qui a inspiré des athlètes venus d'autres sports et des hommes et des femmes de tous les horizons.

Une personnalité clivante, un joueur fédérateur

Son palmarès est incroyable. Quatrième meilleur scoreur de l'histoire, quintuple champion NBA, MVP de la saison régulière en 2008, double MVP des finales (2009, 2010), MVP du All-Star Game, double-champion olympique (2008, 20012), vainqueur du Slam Dunk Contest, meilleur marqueur de la saison, All-NBA First Team, All-NBA Defensive First Team :Et c'était parce que son dévouement au jeu était total. Il a été un monstre d'implication durant toute sa carrière. Un exemple, un jusqu'au-boutiste. L'arrière a donné tout ce qu'il avait au basket. Même son côté sombre. Travailleur acharné, il est allé jusqu'à se brouiller avec Shaquille O'Neal à une période où tout allait pourtant bien du côté de Los Angeles. Critiqué ou adulé, Kobe Bryant n'a laissé personne insensible. Bien ou mal, tout le monde arrivait à voir quelque chose de spécial en lui. Il était tout simplement unique.Fidèle aux Lakers avec qui il a joué 20 ans, celui qui a grandi en Europe et notamment à Mulhouse dans le sillage de son basketteur professionnel de père, était insaisissable. Capable de tout. Le numéro 8 puis 24 de la franchise californienne est le seul joueur à avoir deux numéros retirés dans une même franchise. Un honneur qui prouve à quel point il a apporté à Los Angeles. En tant que basketteur mais aussi en tant qu'homme. Il en a été l'ambassadeur sportif pendant 20 ans. Mais même après son dernier match en carrière où il a marqué 60 points, Kobe Bryant a continué à mettre la cité californienne à ses pieds.Il est le seul sportif a avoir gagné une statuette. Il était l'athlète ultime mais représentait encore plus. Les larmes du monde entier le prouvent ce lundi.