NBA : Kobe Bryant finaliste pour le Hall of Fame

Cette année est décidément bien particulière. Pour la promotion 2020, seuls huit finalistes ont été sélectionnés pour le Hall of Fame de Springfield et parmi ceux-là, Kobe Bryant. Ce dernier est décédé le 26 janvier dernier, dans un crash d'hélicoptère, en compagnie de huit autres personnes dont sa propre fille Gianna (13 ans). D'ordinaire, les finalistes sont au nombre de treize, environ. Mais cette année, il s'agira surtout et notamment de rendre un hommage au regretté Kobe Bryant. Parmi les autres heureux élus, on retrouve Tim Duncan ou bien encore Kevin Garnett, sans oublier Tamika Catchings. C'est la première fois que ces quatre noms se retrouvent ainsi à cette étape et leur intronisation ne devrait donc plus faire aucun doute. Les quatre autres noms sont Rudy Tomjanovich, Kim Mulkey, Barbara Stevens et Eddie Sutton.

La cérémonie aura lieu à la fin de l'été

Tous présentent la particularité d'être déjà arrivés à cette ultime étape, avant d'être recalés. Leur intronisation est donc moins sûr. L'annonce des noms a été effectuée à l'occasion du All-Star Weekend, comme il est de coutume, alors que la sélection a été effectuée par des comités de sélection, parmi un ensemble de candidats potentiels. Les finalistes doivent recevoir un total de 18 voix, en sachant qu'il y a 24 votants. C'est ensuite qu'ils sauront s'ils intègrent le Panthéon du basket ou non. D'autres candidats auraient pu apparaître dans cette liste, comme Chris Bosh, Shawn Marion, Michael Finley, Chauncey Billups, Tim Hardaway, Chris Webber ou bien encore Ben Wallace, mais ce n'est sûrement que partie remise. L'annonce du vote final interviendra le 4 avril prochain, tandis que la cérémonie n'est pas attendue avant le 29 août.