NBA : Klay Thompson est de retour à l'entraînement

Thompson se prépare depuis deux semaines

En grande difficulté depuis le début de la saison, les Golden State Warriors pourraient avoir un renfort de poids dans les semaines à venir. Les champions NBA en 2015, 2017 et 2018, qui sont à la peine avec 9 victoires pour 25 défaites et une peu reluisante dernière place dans la Conférence Ouest, ont récemment vu Klay Thompson reprendre l’entraînement. L’arrière de la franchise californienne a, en effet, été filmé en pleine séance de tirs extérieurs avec le maillot des Warriors sur le dos.Ce sont les premières images de Klay Thompson sur un terrain de basketball depuis sa blessure à l’occasion des Finales NBA la saison dernière. Lors du sixième match entre Golden State et Toronto, l’arrière américain s’est sérieusement blessé au genou gauche. Le diagnostic avait alors été sévère avec une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche qui l’a écarté des terrains pour les six derniers mois. Selon NBC Sports Bay Area, cette séance d’entraînement de Klay Thompson n’était pas la première, le joueur de 29 ans se préparant d’arrache-pied depuis deux semaines afin de revenir à son meilleur niveau et tenter de sauver la saison des Warriors.