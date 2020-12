NBA : Killian Hayes sera le meneur titulaire des Pistons

A Detroit, Killian Hayes fait déjà l'unanimité. Alors que l'ancien MVP Derrick Rose s'est affirmé comme le mentor du meneur français, son entraîneur a déjà commencé à le responsabiliser. Très enthousiaste au sujet du septième choix de la draft, un record pour un Français, Dwane Casey a indiqué lors d'un point presse que le joueur formé à Cholet allait être titulaire. « Il n'y a rien de définitif pour le moment. On va le faire débuter et voir comment ça se passe. Il sait comment jouer. Delon Wright est un vétéran et nous voulons garder Derrick Rose en sortie de banc car il est dangereux dans ce rôle. On débutera donc avec Killian dès maintenant. »

Hayes : "Génial d'avoir un gars comme D-Rose qui m'aide"

« Le futur sera très radieux pour lui »



A seulement 19 ans, le rookie va être le meneur numéro 1 des Pistons. Ce rôle en NBA s'inscrit dans la suite logique de ce qu'il avait montré en Europe depuis plusieurs années. Malgré son jeune âge, il a déjà de l'expérience. Entre Cholet et Ulm, Killian Hayes a déjà joué trois saisons au niveau professionnel. Cette trajectoire lui permet de ne pas être un rookie comme les autres et d'obtenir un statut en conséquence. Dans la Grande Ligue, il va maintenant pouvoir confirmer au plus haut niveau en obtenant du temps de jeu et en profitant des conseils de ses aînés. Une situation idéale pour lui permettre de continuer sa progression.

Dans cet environnement, son coach n'a pas le moindre doute sur la réussite future de son nouveau meneur titulaire. « S'il continue sur sa trajectoire, le futur sera très radieux pour lui. Ce n'est pas un rookie ordinaire. Il voit bien les choses offensivement mais aussi en défense. Aujourd'hui, il a bloqué trois ou quatre tirs à l'entraînement. Et sans faire faute, ce qui est compliqué quand on joue à son poste » a analysé Dwane Casey. Une preuve de plus que Killian Hayes a déjà mis tout le monde d'accord.

