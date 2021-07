NBA : Khris Middleton, star à temps partiel

Giannis Antetokounmpo toujours incertain pour le coup d'envoi des Finales cette nuit (03h - beIN SPORTS 1), Khris Middleton sait ce qu'il lui reste à faire : la même chose que contre Atlanta. Depuis la blessure au genou du Greek Freak, l'arrière/ailier de Milwaukee a élevé son niveau. Avec 26 et 32 points sur ses deux dernières sorties (à quasiment 50% au tir), deux succès pour éliminer les Hawks et rejoindre les Finales (dont un monumental coup de chaud dans le 3ème quart-temps du game 6), Khris Middleton s'est mué en leader accompli. C'est que Milwaukee n'a pas pour habitude d'évoluer sans sa superstar grecque. Sans elle, on prédisait le pire pour les Daims. Il n'en a rien été, en grande partie grâce à Khris Middleton, parmi les meilleurs "two-way players" de la Ligue.

"C'est un gars qui est fort en attaque et qui est très fort en défense. Il a un sens du déplacement en défense qui est rare, qui est très subtil, il sent beaucoup les choses. Les mouvements, les lignes de passe, les systèmes adverses, c’est une énorme qualité" énumère pour Basket USA son coéquipier P.J. Tucker, bien placé pour juger des qualités défensives d'un joueur.

Pas de All-Star Game pour lui en 2021

Du côté de l'intéressé, on préfère garder la tête froide sur cette nouvelle situation. Le meilleur exemple de sa philosophie ? Cette phrase lâchée au micro de NBA.com : "Je ne suis peut-être pas le meilleur, mais j'ai le sentiment que je peux être la meilleure version de moi-même." Pas même All-Star cette saison (il l'a été en 2019 et 2020), Khris Middleton n'en demeure pas moins un baromètre pour la franchise du Wisconsin. Quand lui est bon, Milwaukee gagne.

Longtemps en retrait derrière Giannis Antetokounmpo, Middleton a pris du galon ces dernières années dans le jeu des Bucks. Son adresse et son efficacité, à 3-pts ou à mi-distance, font même de lui l'arme la plus létale de Milwaukee dans les fins de matchs serrées. A 29 ans, l'ancien Piston voit la consécration se rapprocher avec cette présence des Bucks en finale. Le moment d'être une star à temps plein ?