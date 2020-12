NBA : Kevin Durant rassuré et rassurant

The comeback is on.



Kevin Durant est de retour, youpi ! Eh oui, cela faisait quinze longs mois que le MVP 2014 était attendu sur les parquets. Une éternité dans le monde de la balle orange. L’excellente nouvelle est intervenue dans le cadre de la pré-saison de NBA et cela s’est très bien passé. Au grand soulagement des observateurs et, surtout, du principal intéressé. « C’est une super sensation, de reprendre sa routine, de revenir sur le terrain et de se sentir à nouveau comme un joueur, a avoué le nouveau pensionnaire des Brooklyn Nets. Je n’ai pas trouvé que j’avais fait un grand match. J’ai le sentiment d’avoir effectué quelques passages solides. »





L’ancien ailier des Warriors, passé aux Nets en juillet 2019, a rassuré en signant une prestation solide et encourageante contre les Washington Wizards, privés de Bradley Beal et Russell Westbrook. En vue en défense comme en attaque, Kevin Durant a ainsi logé 15 points. En 24 minutes. « J’étais anxieux et nerveux. Je visualisais ce moment depuis si longtemps. Neuf mois, dix mois à penser à quoi ressemblerait cette nouvelle phase de ma carrière. J’avais le sentiment d’être un peu impatient. Surtout depuis le Covid car je ne voyais pas d’avenir, et quand la saison allait débuter », s’est épanché celui qui avait été testé positif au coronavirus en mars dernier.



Durant : « Je suis impatient de revenir à des choses naturelles »

Durant a signé un 5 sur 12 aux tirs, mais aussi 3 rebonds et 3 passes avec au final un succès (119-114). Le double champion NBA (2017, 2018) a notamment réalisé une entame inspirée en étant impliqué sur les quatre premiers points de sa formation. A la clé : un dunk et un caviar pour DeAndre Jordan ! Pour sa première à la tête de Brooklyn, Steve Nash, désormais coach donc, avait aligné KD au côté de Kyrie Irving. Pour leur première commune, les deux se sont illustrés, Irving finissant meilleur marqueur avec 18 unités.« C’est épatant… Il revient d’une blessure dont peu de personnes se sont remis. C’est magnifique de le revoir sur un terrain. Je pense qu’il manquait à tout le monde. A moi clairement », a lâché Nash après la victoire. L’ex-meneur de génie faisait référence-là à la terrible blessure de Durant dans le Match 5 des Finales NBA 2019. Avec le numéro 35 des Warriors dans le dos, Durant s’était rompu le tendon d’Achille.Avec désormais une tunique frappée du n°7, Durant a faim, très faim à 32 ans. « Je veux jouer le niveau le plus élevé du basket, à l’intensité la plus élevée, et ce n’est pas en pré-saison. Je veux jouer ce basket de top niveau, en fin de saison et en playoffs. C’est là que je veux jouer mon meilleur basket, ambitionne le double champion olympique (2012, 2016) avec les Etats-Unis. Je travaille pour ça. Je suis impatient de revenir à des choses naturelles, et me sentir comme un joueur comme un autre. C’était donc un bon premier pas. » Encore un peu de patience, la saison reprend le 22 décembre.