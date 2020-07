NBA : Kevin Durant encense Brandon Ingram

#14 is a different breed..

Un tweet ironique ?



Cette nuit, la NBA a fait son comeback à DisneyWorld avec comme première affiche New Orleans Pelicans - Utah Jazz. Ce match a été marqué par la bonne prestation de Brandon Ingram. L’ancien joueur des Lakers s’est distingué en affichant une belle fiche de stats (23 points, 8 rebonds). Et un spectateur avisé a tenu à donner son avis sur la performance du jeune ailier, qui a ainsi reçu un très joli compliment de la part de Kevin Durant. « Le numéro 14 est au-dessus de la mêlée… », a tweeté l’ancienne star des Warriors.Si Brandon Ingram a du apprécier le compliment, il semblerait que le tweet de « KD » était teinté d’ironie. En effet, depuis quelques jours, Andre Iguodala est dans l’oeil du cyclone, puisque ce dernier avait utilisé la même tournure de phrase pour louer les qualités d’une joueuse WNBA mais n'avait cité que son numéro de maillot. Un acte qui n’avait vraiment pas plu à la principale intéressée. Evan Fournier a d’ailleurs réagi à ce message en commentant : « Je suis quasi sûr que ce tweet est pour toi André, lol ». Si Kevin Durant se trouve loin de la bulle et prépare au mieux son retour à la compétition prévu la saison prochaine, il arrive quand même a faire parler de lui, loin de l'engouement d'Orlando...