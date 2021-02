NBA : Kevin Durant blessé à la cuisse et absent deux matchs

Décidément, Kevin Durant ne parvient pas à enchaîner ces temps-ci. Après avoir été sur la touche en raison du test positif au Covid-19 de son chauffeur qui l'a obligé à observer une période de quarantaine, c'est un petit souci médical qui freine l'ailier des Nets. Samedi, à l'occasion de ses retrouvailles avec son ancienne équipe des Golden State Warriors (victoire 134-117), le All Star s'est blessé à l'ischio-jambier de la cuisse gauche. Ce lundi, la franchise noire et blanche a communiqué sur l'absence de son joueur : « Kevin Durant va manquer les deux prochains matchs contre Sacramento et Phoenix en back-to-back, son état sera réévalué dans les jours à venir ».

Les hommes de Steve Nash sont en plein road trip sur la Côte Ouest. Si l'indisponibilité de l'ailier correspond aux espérances de l'ancienne franchise de Jay-Z, il se pourrait que « KD » soit remis à temps pour affronter les Lakers (ce jeudi) et les Clippers (le 21 février). Mais à la lecture du calendrier des Nets, il est fort possible que l'un des hommes forts du big 3 new-yorkais soit laissé au repos contre les champions en titre afin de ne prendre aucun risque.

Status update on Kevin Durant: pic.twitter.com/hR76EQIAJZ

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 15, 2021

Aucun risque ne sera pris avec KD

Malgré le besoin d'engranger des victoires, les Nets n'ont pas l'intention de précipiter le retour de Durant même si ce dernier s'apprête à manquer son dixième et onzième match de la saison (soit un tiers). Surtout, le MVP 2014 a traversé l'an passé une saison blanche en raison d'une rupture du tendon d'Achille. De ce fait, toutes les précautions sont prises pour « KD » même si pour le moment, le joueur ne se plaint pas de cette zone. Après une période de quarantaine où il a dû encore stopper, ce nouveau coup d'arrêt n'est pas une bonne nouvelle dans une saison engagée dans une course contre-la-montre.