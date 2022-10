NBA : Kawhi Leonard déjà touché au genou

Pour ne prendre aucun risque avec Kawhi Leonard, opéré du genou droit en juillet 2021 et qui reste sur une saison blanche, et pour le garder en bonne santé et en bonne forme, les Clippers ont mis en place une gestion particulière de leur superstar. Depuis le début de la saison régulière, l'ailier commence ainsi les rencontres sur le banc et ne joue que vingt minutes de moyenne.

Néanmoins, malgré ces précautions, les problèmes ne sont pas réglés pour autant puisque, mardi soir à Oklahoma City, l'ancien joueur de San Antonio et Toronto n'était pas en tenue. Pourquoi donc ? « Après le shootaround, il a ressenti une raideur dans son genou », explique le coach Tyronn Lue. « On veut être prudent et s’assurer de bien faire les choses avec lui, même s’il veut jouer. Ça n’aurait pas été malin. Il peut nous vouloir s’il le veut, mais ce n’est pas intelligent pour l’instant. »

Les Clippers (Paul George était lui aussi absent pour cette rencontre) ont perdu mardi contre le Thunder et ils seront encore privés du double champion NBA pour la revanche, toujours à Oklahoma City, jeudi soir. Et pour cause : Kawhi Leonard repart à Los Angeles ce mercredi, afin de jouir de meilleures conditions pour effectuer ses soins médicaux.

Après ces deux matches manqués contre le Thunder, sera-t-il au moins disponible pour le duel face aux Pelicans dimanche soir ? Ce sont uniquement les sensations du joueur qui apporteront la réponse dans les prochains jours.