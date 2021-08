NBA : Karl-Anthony Towns dénonce la dure réalité de la NBA sur les réseaux sociaux

KAT prend la défense d'un double MVP

Comme beaucoup de stars et d'autres sportifs professionnels, Karl-Anthony Towns doit faire face à une pluie de critiques après chaque match raté ou contre-performance, notamment sur les réseaux sociaux où n'importe qui peut commenter une action ou un fait de match en quelques secondes. Des mots qui peuvent paraître anodins pour certains qui tweetent ou commentent régulièrement, mais qui peuvent s’avérer durs pour les sportifs, à l'image de Naomi Osaka qui avait déclaré à l'occasion de Roland-Garros, souffrir de dépression sous la pression des journalistes et des supporters. Une dure réalité que la star des Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns a évoquée au micro de The Courage And Nadeshot Show. Dans ce podcast, le numéro 1 de la draft 2015 a expliqué que la passion du basket de certains fans se traduisait parfois par une haine pure et simple envers les joueurs. "."Le joueur dominicano-américain prend comme exemple James Harden pour illustrer ses propos. Selon lui, le double MVP est décrié injustement par les fans. "Ils parlent tout le temps de ses performances en play-offs. Donnez-moi un seul argument qui vous permet de penser qu’il est nul. Montrez-moi des preuves statistiques qui vous laissent penser ça. Euh, je n’ai pas besoin d’en montrer, je le sais, c’est tout. Je regarde du basket tous les jours. », explique le joueur de 25 ans. Il termine ses explications en défendant "The Beard", avec des statistiques qui font sens pour lui :" Le débat sur les réseaux sociaux et les critiques souvent imméritées fait désormais partie du quotidien des stars de la NBA...