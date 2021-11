NBA : Jokic et Morris sanctionnés, les frères s'en mêlent

wait what is happening pic.twitter.com/ZGmZAAPR8n

Les frères s'en mêlent...

Il était évident que l’altercation entre Nikola Jokic et Markieff Morris n’allait pas rester sans suite, et la NBA n’a pas tardé à sévir. Lundi, à 2’39 de la fin de la rencontre entre Denver et Miami, alors que les Nuggets menaient 111-94 (113-96 au final), l’ailier fort du Heat avait commis une grosse faute sur le MVP en titre au niveau du logo central, et le Serbe avait répondu en allant le percuter violemment par derrière, provoquant la chute du joueur de Miami.Par ailleurs, son coéquipier Jimmy Butler devra lui aussi passer à la caisse et payer une amende de 30 000 dollars (soit 25 932 euros) « pour avoir tenté d'intensifier l'altercation et ne pas s'être conformé à un entretien de sécurité de la NBA dans le cadre du processus d'examen relatif à un problème sur le terrain. »Après la rencontre, l’altercation avait eu des répercussions sur les réseaux sociaux, puis Marcus Morris, le frère de Markieff, qui joue aux Clippers avait twitté : « Il a attendu que mon frère ait le dos tourné. C'est noté ». Un tweet auquel ont répondu les frères de Nikola Jokic, Nemanja et Strahinja, qui ont un compte commun : « Tu devrais lâcher l'affaire au lieu de menacer publiquement notre frère. Ton frère a commencé avec sa sale faute. Si tu veux aller plus loin, sois certain que nous t’attendrons ». Et cette affaire n’est peut-être pas terminée, puisque selon Eric Goodman, journaliste à Denver, les frères Jokic auraient acheté des billets pour le match retour entre Miami et Denver, le 29 novembre prochain en Floride. Belle ambiance…