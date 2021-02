NBA : Jokic et Embiid récompensés

The Kia NBA Players of the Month for December and January! #KiaPOTM

West: Nikola Jokic (@nuggets)

East: @JoelEmbiid (@sixers) pic.twitter.com/eJxaGfULrk



— NBA (@NBA) February 2, 2021

Plus de 28 points de moyenne pour Embiid

La saison NBA a débuté le 22 décembre dernier, et ce sont les meilleurs joueurs depuis le coup d’envoi de la saison que la grande Ligue a désigné ce mardi. Et honneur aux pivots, puisque Nikola Jokic (Denver) a été élu joueur du mois de la Conférence Ouest et Joel Embiid (Philadelphia) de la Conférence Est.Un choix qui n’est pas une surprise tant les deux joueurs dominent les débats depuis cinq semaines. Le pivot serbe de bientôt 26 ans a grandement contribué à la troisième place actuelle des Nuggets, avec ses 26,8 points, 11,8 rebonds et 8 passes de moyenne, pour 12 victoires et 8 défaites. C’est la première fois qu’il reçoit cette distinction mensuelle.Joel Embiid (27 ans en mars) avait quant à lui déjà été élu meilleur joueur du mois en janvier 2019. Depuis le début de saison,La première place des 76ers au sein de la Conférence Est doit évidemment beaucoup à ses performances. Si les deux pivots ont été élus, DeMar DeRozan (San Antonio), Luka Dončić (Dallas), Paul George et Kawhi Leonard (LA Clippers), LeBron James (LA Lakers), Damian Lillard (Portland) et Christian Wood (Houston) à l’Ouest, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Malcolm Brogdon et Domantas Sabonis (Indiana), Jaylen Brown (Boston), Andre Drummond et Collin Sexton (Cleveland), Kevin Durant (Brooklyn) et Julius Randle (New York) ont également été cités. A noter également que Quin Snyder (Utah), deuxième de la Conférence Ouest avec 15 victoires pour 5 défaites, et Doc Rivers (Philadelphia) ont été désignés coachs du mois. Tyrese Haliburton (Sacramento, 11pts, 5,4pds et 3,4rbds de moyenne) et LaMelo Ball (Charlotte 12,2pts, 6,1pds et 5,9rbds et plus jeune joueur de l'histoire à avoir réussi un triple-double) se sont vus décerner le titre de rookies du mois.