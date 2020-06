NBA : Jokic aussi positif au Covid-19

Alors que Novak Djokovic et trois autres joueurs de tennis (Grigor Dimitrov, Borna Coric et Victor Troicki) ont été testés positifs au Covid-19 après avoir participé à l’Adria Tour, la tournée exhibition organisée par le Serbe dans les Balkans, Nikola Jokic, qui a côtoyé le numéro un mondial la semaine dernière à Belgrade lors d’un match de basket, a lui aussi été infecté, rapporte le Denver Post.

Quatre cas positifs chez une équipe de l'Ouest

L’intérieur des Nuggets, apparu considérablement amaigri lors de cette escapade au pays, a été testé positif la semaine et ne présente aucun symptôme, selon ESPN.. La franchise du Colorado, dont l’entraîneur Mike Malone avait également été contaminé fin mars, ne sait donc pas encore si elle pourra le récupérer avant le départ pour Orlando, où les 22 franchises concernées par cette reprise vont d’abord pouvoir s’entraîner, à partir du 11 juillet, avant de redémarrer la saison le 30 juillet prochain. Et ce alors que la situation sanitaire en Floride, l’un des Etats actuellement les plus touchés par le virus, continue à inquiéter.Par ailleurs, l’Arizona Republic révèle que. La franchise de Phoenix a donc décidé d’interrompre momentanément les entraînements dans son ancienne salle du Coliseum, des séances auxquelles a notamment participé le Français Elie Okobo, ainsi que Dario Saric, Mikal Bridges, Aron Baynes, Frank Kaminsky, Jevon Carter, Cheick Diallo ou encore Jalen Lecque. Et alors que les tests ont débuté mardi, ESPN affirme qu’ces dernières semaines.