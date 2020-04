NBA : Jokic a-t-il trouvé la recette ?

Auteur de la meilleure saison de sa carrière, avec la clé une première participation au All-Star Game et une demi-finale de conférence pour ses tout premiers Playoffs, Nikola Jokic était forcément attendu au tournant à l’entame de cet exercice 2019-2020. Sauf que la reprise a été moins évidente pour l’intérieur des Nuggets. Après avoir échoué en quarts de finale de la Coupe du monde avec la Serbie, il est revenu hors de forme aux Etats-Unis.

Si le pivot aux doigts de fée parvient toujours à impacter le jeu d'une manière ou d'une autre, ses deux premiers mois se sont révélés difficiles. Et il n’aura par exemple tourné qu’à 15 points de moyenne en octobre, puis à 15.8 en novembre.



Ce n’est qu’à la mi-décembre qu’il a commencé à rendre des feuilles de statistiques plus conformes à ses standards, dépassant les 20 points de moyenne trois mois consécutivement et culminant en février à 25.5 points, assortis de 10 rebonds et 7.2 passes de moyenne. Une montée en puissance qu’il explique par un régime plus strict, lui qui a confié à ESPN qu’il avait perdu une dizaine de kilos. Elu joueur de la semaine début février, on le pensait alors définitivement lancé.

Surtout avec des prestations comme celle face aux Hawks en tout début d’année (47 points, record en carrière, et aucune balle perdue), après avoir déjà quasiment battu les Sixers à lui tout seul quelques semaines plus tôt, avec le plus beau retour de l’histoire de la franchise du Colorado dans un dernier quart débuté avec 19 points de retard.

L'homme à tout faire

Mais, à l’image de son équipe, il a pu faire preuve d’inconstance ces dernières semaines, malgré un triple-double (23 points, 18 rebonds et 11 passes) pour débuter le mois de mars sur une victoire face aux Raptors (133-118), champions en titre. Toujours troisièmes de la conférence Ouest (43 victoires-22 défaites), les joueurs de Denver ont ainsi été battu trois fois sur six le mois dernier, avant l’interruption de la saison en raison de la pandémie de coronavirus.

Et le "Joker", meilleur marqueur, rebondeur et passeur des Nuggets, a seulement tourné à 14.2 points par match en mars, sa pire moyenne de la saison. A sa décharge, il fait partie des six joueurs NBA ayant débuté toutes les rencontres de son équipe. Et il est sorti complètement éreinté du dernier exercice, où il avait quasiment porté sur ses épaules ses coéquipiers, jusqu’à l’élimination lors du septième match face aux Blazers.



Après 65 matchs, il affiche d’ailleurs presque les mêmes statistiques que la saison dernière (20.2 points contre 20.1, 10.2 rebonds contre 10.8, 6.9 passes contre 7.3). Son duo avec Jamal Murray, même si on attendait le meneur encore plus haut, continue à parfaitement fonctionner. Et il est le deuxième joueur de la ligue à avoir réalisé le plus de triple-doubles (12), et le septième au nombre des double-doubles (39).

De quoi permettre aux hommes de Mike Malone d’aller plus loin que l’an dernier ? En tout cas, à l’heure où la saison est mise en pause forcée, le classement de cette si relevée conférence Ouest leur proposerait un premier tour pour le moins alléchant face aux Rockets…