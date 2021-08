NBA : Joel Embiid rempile pour quatre ans avec les 76ers

Si l'avenir de Ben Simmons en Pennsylvanie paraît incertain, celui de Joel Embiid semble tout tracé. En prolongeant pour quatre ans et 196 millions de dollars à la clé, le Camerounais, All-Star ces quatre dernières saisons, s'inscrit dans la durée avec Philly. Socle défensif des Sixers, arme offensive létal sous les panneaux, l'intérieur de 27 ans a terminé second du vote du MVP lors du dernier exercice, seulement devancé par Nikola Jokic. Favori pour décrocher la statuette, le natif de Yaoundé a été freiné par une blessure au genou, avant d'être de nouveau touché en Playoffs. Face à Atlanta, Philadelphie a pris la porte dès les demi-finales de Conférence, et ce fut un vrai coup dur pour la franchise chère à Allen Iverson. Maintenant que le futur de Joel Embiid est scellé, les 76ers vont devoir prendre le taureau par les cornes au sujet de Ben Simmons. L'Australien sera-t-il échangé avant le début de la prochaine saison régulière ? La suite au prochain épisode.

Philadelphia 76ers center Joel Embiid is finalizing a four-year, $196 million supermax contract extension, sources told ESPN. — Ramona Shelburne (@ramonashelburne) August 17, 2021