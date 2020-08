NBA : Jimmy Butler, "c’est un tueur"

Spoelstra : "C’est pour ça qu’on le voulait autant"

"Jimmy est un tueur. C’est le cœur et l’âme de notre équipe. Et on va le suivre lors des 15 prochaines victoires." Tyler Herro n’a pas été surpris. Alors qu’il disputait son premier match des play-offs mardi face aux Pacers, le rookie du Heat (15 points et 4 passes) a encore eu la confirmation que Jimmy Butler n’était pas un joueur comme les autres. Homme des grands rendez-vous, «Jimmy Buckets» a porté les siens vers un succès logique (113-101), en réglant notamment la mire à 3 points.Celui qui a affiché cette saison le deuxième pire pourcentage de sa carrière dans l’exercice (24,4%), et n’avait pas inscrit un tir primé depuis début mars, en a cette fois marqué deux, sur deux tentatives, au cours du dernier quart-temps. "Je lui hurle tout le temps de tirer. Et ce soir, ça a marché. Il m’a écouté et il a mis des gros tirs à 3 points", confiait Bam Adebayo. Un néo All-Star auteur d’un double-double (17 points, 10 rebonds et 6 passes), alors que Goran Dragic (24 points, 6 rebonds et 5 passes) a fini deuxième meilleur marqueur du match.

Le meilleur marqueur n’étant autre que Butler, auteur de 28 points, assortis de 4 passes, 4 interceptions, 3 rebonds et 2 contres. C’est lui qui a maintenu les siens à flot lors d’une première mi-temps où les Pacers ont perdu, dès le premier quart, Victor Oladipo, touché à un œil. Et qui s’en sont remis à TJ Warren, l’une des révélations de la bulle, et Malcom Brogdon (22 points chacun). Mais Butler n’a pas flanché. "Dans ces moments de pression, vous lui jetez la balle et il va faire quelque chose de bien pour l’équipe. Et ce qu’on est obligés d’aimer avec Jimmy, c’est qu’il n’a pas peur, qu’il réussisse ou qu’il rate, il veut cette responsabilité. C’est pour ça qu’on le voulait autant", appréciait son entraîneur Erik Spoelstra.



Celui qui avait failli battre le futur champion, les Raptors, avec les Sixers l’an dernier n’a effectivement pas fui ses coéquipiers, et donc lancé le Heat de la meilleure des manières dans ces play-offs. "La plupart du temps, je prends ce que le match me donne. Parfois, ça me force à prendre des mauvais tirs, mais, au final, mes coéquipiers et mes entraîneurs me disent : « Ne perds pas ce match, gagne le pour nous ». Et c’est ce que j’avais en tête, de réussir le geste juste."

Le résumé du match