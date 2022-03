NBA : James Wiseman out jusqu'à la fin de saison

Golden State a débuté la saison sans James Wiseman (2,13m) et la finira sans son pivot. Passé sur le billard le 15 avril 2021 pour soigner une déchirure du ménisque au genou droit, le joueur de 20 ans pouvait espérer retrouver les Warriors en fin de saison, notamment pour les play-offs, mais ce ne sera pas le cas. La franchise californienne, troisième à l’Ouest à deux semaines de l’épilogue de la saison régulière, a communiqué sur la convalescence de son élément.

Celui-ci était sur le chemin du retour, en attestent ses trois matches joués en début de mois avec les Santa Cruz Warriors en G League, compilant 17,3 points et 9,7 rebonds de moyenne. Cependant, un gonflement de son genou droit est venu changer la donne. Un contretemps que le staff des Warriors prend très au sérieux. C’est pourquoi Wiseman sera « mis à l’écart pour le reste de la saison » dans l’optique de poursuivre sa rééducation via une combinaison d’exercices.



Une saison blanche

« Nous avons maintenu tout au long de son processus de réhabilitation que nous allons être patients et veiller aux meilleurs intérêts de James dans ce que nous prévoyons être une longue et fructueuse carrière. A 20 ans, il a toute sa carrière devant lui. Pour nous, en tant qu'organisation, nous nous concentrons sur la santé à long terme de James et nous sommes confiants - et nos médecins aussi - que cette approche à long terme aidera James à devenir le joueur que nous croyons qu'il deviendra lorsqu'il reviendra sur le terrain », a expliqué Bob Myers, manager général des Warriors, dans un communiqué.

Drafté en deuxième position de la Draft 2020 par Golden State, James Wiseman a lancé sa carrière NBA la saison dernière avec des statistiques intéressantes : 11,5 points et 5,8 rebonds de moyenne en 39 matches. Avant donc cette blessure qui l'écarte des terrains depuis bientôt un an.