Départ raté pour les tenants du titre. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Los Angeles Lakers se sont inclinés contre les Los Angeles Clippers (109-116), alors que, dans le même temps, les Brooklyn Nets ont disposé des Golden State Warriors (125-99). Durant cette première rencontre citée, LeBron James a terminé meilleur marqueur de sa franchise (22 points, 5 rebonds, 5 passes décisives), mais cela n'a donc pas suffi. La NBA a donc enfin pu redémarrer, après de nombreuses incertitudes, liées forcément à la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. Avant cela, les différentes franchises qui composent la prestigieuse Ligue de basketball en étaient ainsi passées notamment par une période de pré-saison, avec différentes rencontres disputées.

James : « La date de la reprise était tellement incertaine cette saison »

Pour certains, il a fallu forcément revoir les habitudes, comme ce fut ainsi notamment le cas pour LeBron James. Après cette entrée en matière, la star des Los Angeles Lakers a livré son ressenti. Dans des images partagées par les Los Angeles Lakers, le joueur a ainsi notamment déclaré : « J'ai toujours eu une routine dans ma préparation d'avant saison, après les Finales ou les Play-offs, en sachant le temps dont je dispose pour être prêt physiquement, mentalement, pour la préparation en équipe. La date de la reprise était tellement incertaine cette saison. Est-ce que ce sera en décembre ? Est-ce que ce sera début décembre ? Est-ce que ce sera à Noël ? Est-ce que ce sera en janvier ? Tant d'interrogations et puis finalement il y a eu le camp d'entraînement du 1er décembre et le premier match de la saison le 22. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Mais nous y sommes maintenant, comme je l'ai dit, je suis heureux que cette journée soit terminée, et nous pouvons nous concentrer sur la saison. »