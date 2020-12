NBA : James Harden sanctionné, Houston-Oklahoma City reporté

En NBA, après une fin de saison 2019-2020 organisée sans encombre dans une bulle sanitaire à Orlando, le début de l'exercice 2020-2021 a déjà été plus compliqué. Le premier report sera intervenu dès la deuxième soirée de la saison. Le match entre Houston et Oklahoma City n'a pas pu se tenir comme prévu. Les Rockets n'avaient pas huit joueurs aptes pour le premier match de la saison. Trois joueurs n'ont pas été testés négatif au Covid-19. Ils ont été mis en quarantaine avant d'en savoir plus sur leur situation. Quatre autres joueurs dont John Wall et DeMarcus Cousins ont été considérés comme cas contact et ils ont aussi dû s'isoler. Cette situation prouve qu'organiser une saison à travers le pays est un challenge très relevé.

Un protocole strict mais pas infaillible



Pour y parvenir, la NBA a pourtant mis en place un protocole très strict mais pas autant que l'isolation observée en Floride durant l'été. Tous les joueurs vont être testés deux fois par jour pendant la saison. Un moyen d'identifier rapidement les potentiels malades pour les isoler. Si une équipe à moins de huit joueurs testés négatifs au Covid-19, son match est annulé. Les joueurs malades ne peuvent réintégrer l'effectif qu'après deux tests négatifs consécutifs sur deux jours ou dix jours après contracté la maladie. Leur reprise se fait en deux temps avec des entraînements individuels pour commencer.

James Harden, premier joueur NBA sanctionné pour non respect du protocole sanitaire



S'il est peu probable qu'un cluster se développe au sein d'une franchise, un basketteur peut ramener le virus au sein de son vestiaire à cause de ses interactions de la vie de tous les jours. Et c'est pour cette raison que James Harden a été épinglé par la NBA. Apparu sans masque à une soirée dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le meilleur scoreur des trois dernières saisons NBA a été lourdement sanctionné. L'arrière va devoir s'acquitter d'une amende de 50 000 dollars. Si la date de son retour au sein de l'effectif des Rockets n'est pas encore connu, il a évité une suspension pour les matchs à venir.