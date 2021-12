NBA : James et Sabonis élus joueurs de la semaine

Domantas Sabonis plus fort que son père

Comme chaque lundi, la NBA a dévoilé le nom de ses deux meilleurs joueurs de la semaine, et pour la semaine n°8, il s’agit de LeBron James à l’Ouest et Domantas Sabonis à l’Est. Perturbé successivement pas des blessures, un vrai-faux test positif au covid et une suspension, LeBron James a enfin pu disputer une semaine complète, et il a été récompensé.Il a notamment réussi trois triple-doubles, profitant de l’absence d’Anthony Davis, blessé au genou, lors des deux dernières rencontres. Avec désormais un total de quinze victoires pour treize défaites, les Lakers sont sixièmes de la Conférence Ouest, et LeBron James semble avoir trouvé son rythme de croisière. A voir si cela dure… C’est en tout cas la 65eme fois de sa carrière que celui qui fêtera ses 37 ans à la fin de l’année est élu joueur de la semaine. La première date de novembre 2004, alors que la dernière remonte à mars 2020, juste avant que la saison ne soit arrêtée pour cause de pandémie de coronavirus.A l’Est, le trophée de joueur de la semaine revient à Domantas Sabonis, et cela peut paraitre ironique, car c’est juste au moment où les Indiana Pacers ont fait savoir qu’ils étaient prêts à s’en séparer que le Lituanien signe ses meilleures statistiques de la saison.Les Pacers sont désormais treizièmes de la Conférence Est mais ont donc ouvert la porte à Sabonis, Caris LeVert et Myles Turner. C’est en tout cas la deuxième fois que le Lituanien est élu joueur de la semaine, après décembre 2020. Il fait donc mieux que son père, qui l’avait été une fois en mars 1996 avec Portland.