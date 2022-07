NBA : Ja Morant prolonge au prix fort à Memphis

Ja Morant a cristallisé toute l'attention cette saison avec un niveau de jeu époustouflant et c'est fort logiquement que le meneur de jeu a prolongé son contrat avec les Grizzlies, pour un montant de 193 millions de dollars sur cinq ans. Most Improved Player et élu dans la All-NBA Second Team, l'ancien de Murray State s'est classé 6ème des votes du MVP de la saison régulière. Un exercice ébouriffant conclu malheureusement sur une fausse note avec une blessure en Playoffs contre les Warriors et une élimination logique de la franchise du Tennessee en demi-finale de Conférence (4-2).

Pas de quoi faire oublier à quel point Ja Morant (27.4 pts, 6.7 ast à 49.3 % au tir) a électrisé la Ligue tout au long de la saison, enchaînant les highlights et les performances hors-norme. A noter que s'il parvient à être à nouveau élu dans une All-NBA Team ou s'il décroche un titre de MVP, Ja Morant débloquera un bonus et portera son contrat à 231 millions de dollars.