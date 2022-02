NBA - Ja Morant prêt à "réshowffer" le All-Star Game

Le meneur des Grizzlies, rookie de l'année 2020, effectue une superbe troisième saison (26,8 pts, 6,9 passes, 5,8 rbds, 1,2 interception de moyenne) qui explique en grande partie celle tout aussi remarquable de Memphis, surprenant 3e de la conférence Ouest. Il a ainsi logiquement été parmi les plus plébiscités, lors du vote du public, des joueurs et des journalistes, visant à déterminer les dix titulaires du match des étoiles qui se déroulera dimanche, à Cleveland. Là où LeBron James (Lakers), champion en 2016 avec les Cavs, fera un retour tout aussi attendu pour sa 18e participation, à une unité désormais du record du légendaire Kareem Abdul-Jabbar.



Le "King" a récemment été le témoin direct d'un geste époustouflant réussi par Morant début janvier, lors de la victoire (127-119) des Grizzlies à Los Angeles: son cadet de 15 ans s'est élevé très haut pour contrer des deux mains, à la manière d'un volleyeur, un double pas tenté par Avery Bradley. La photo, qui a fait le tour du monde, montre le ballon scotché sur la planche, plus haut que le rectangle blanc dessiné dessus.

Sept nouveaux

"Il a eu un super timing. C'était comme s'il traquait sa proie... Je ne savais pas qu'il pouvait faire quelque chose comme ça. Il a des réacteurs dans ses mollets. C’était vraiment une action spectaculaire", l'avait complimenté maître James. Sur le coup, Morant montrait qu'il savait aussi défendre, lui qui gratifie les fans de basket de dunks impressionnants, souvent en bout de contre-attaques. Une spécialité des Grizzlies, l'une des meilleures défenses de la ligue, qui excelle dans le jeu rapide en transition. Depuis le début de saison, il est rare de ne pas voir l'un de ses dunks dans le Top 10 de la NBA. A force, Morant pourrait aisément remplir un Top 10 à lui tout seul.

Les éloges ne cessent de pleuvoir sur lui, l'ancienne idole des Lakers Magic Johnson, gros pourvoyeur de "showtime" dans les années 80, estimant qu'"il s'est imposé comme le joueur le plus excitant de la ligue". Avec Morant, un regain de curiosité entoure ce All-Star Game, évènement qui a pourtant perdu de sa superbe depuis plusieurs années, mais où s'opère un renouvellement des générations, avec sept primo-participants sur 24 sélectionnés. Comme Morant, Andrew Wiggins, l'un des hommes forts de Warriors en plein renouveau, fera partie des titulaires pour sa première. Fred VanVleet (Toronto), Darius Garland (Cleveland) ont eux été rejoints parmi les remplaçants par Jarrett Allen (Cleveland), Dejounte Murray (San Antonio) et LaMelo Ball (Charlotte), après les forfaits de James Harden, Draymond Green et Kevin Durant, blessés.

Ja MVP ?

Hormis Morant, Ball et Garland, ces nouveaux venus ne génèrent pas vraiment d'excitation. Mais les grands absents pour blessures et méformes, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Paul George, Anthony Davis, Kyrie Irving, Russell Westbrook, ont rarement offert un grand spectacle lors du match des étoiles. Depuis 2018, le traditionnel match Est contre Ouest a disparu, pour laisser place à une confrontation entre deux équipes baptisées du nom de leur capitaine, désigné par le vote des fans. Chacun choisit à tout de rôle les joueurs venant l'entourer, indépendamment de la conférence dont ils sont issus.



Si le principe, rappelant ce qui se fait sur tous les playgrounds du monde, est rafraichissant, il n'évite pas le piège de la répétition, puisque le cinq majeur de la "Team LeBron" sera quasiment le même qu'en 2021, avec James, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry et Nikola Jokic, DeMar DeRozan s'invitant à la place de Luka Doncic, néanmoins rappelé par "LBJ" parmi ses remplaçants. La "Team Durant", même si elle possède en Joel Embiid le joueur le plus fort actuellement en NBA, semble bien moins forte sur le papier avec notamment Jayson Tatum, Trae Young, Devin Booker, Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert. A moins que Ja Morant sorte le grand jeu, puisqu'il n'a pas caché son objectif: être désigné MVP de ce All-Star Game.