NBA [J-8] Pour les Kings, il faut confirmer !

Car avec les Kings, on ne s’ennuie pas

3ème formation avec le rythme de jeu le plus élevé l’an passé, Sacramento est indubitablement une équipe qui court. Beaucoup. A la tête du cinq majeur, De’Aaron Fox est une pile électrique qui dynamite à coup d’accélérateur les défenses adverses sur le jeu de transition. Et forcément, les pistoleros que sont Buddy Hield et Bogdan Bogdanovic se régalent. Plus généralement, les Kings ont développé un basket très rapide qui est idéal pour exister dans la NBA moderne. Cela manque souvent d’impact et de concentration en défense mais qu’importe : Sacramento s’est développé une marque de fabrique qui fait la part belle à l’attaque. Et cela a bien failli les emmener en Playoffs l’an passé.

Car Buddy Hield est un shooteur d’exception

Avec 42.7% de réussite à 3-pts, l’arrière des Kings se classait l’an passé parmi les meilleurs tireurs longue distance de la Ligue. A 26 ans et pour sa quatrième saison chez les pros, l’artilleur Hield a connu une hausse statistique impressionnante (de 12 pts/m à 22 pts/m), ce qui lui a valu, comme son coéquipier Fox, d’être cité dans la course au MIP. L’ancien des Pelicans a finalement terminé à la quatrième place d’un classement remporté par Pascal Siakam, confirmant enfin tout le potentiel entrevu en NCAA, où il avait été nommé meilleur joueur universitaire en 2016.

Car Sacramento ne sera vraiment pas loin des Playoffs

Neuvième à l’Ouest la saison dernière (39v - 43d), la franchise californienne n’est pas passée très loin de retrouver la post-season. Absent des Playoffs depuis 2006, Sacto a pour objectif d’enfin réintégrer le Top 8. Avec Luke Walton, arrivé en avril dernier pour prendre la suite de Dave Joerger, la direction espère avoir trouvé l’homme apte à faire franchir un nouveau palier à un groupe qui ne manque pas de talent. De Marvin Bagley III à Harry Giles en passant par De’Aaron Fox et Buddy Hied, les promesses ne manquent pas dans la capitale de Californie. Suffiront-elles à faire de Sacramento une équipe de Playoffs ?

Sacramento doit aussi défendre…

Avec 110.6 pts encaissés par match, la défense des Kings se classait 21ème de la Ligue l’année dernière. Un chiffre bien trop élevé pour prétendre à intégrer le Top 8 de l’Ouest. Pour apporter un peu de dureté à son effectif, la direction a eu la bonne idée de signer Trevor Ariza. L’ex-ailier des Rockets peut être un renfort de poids dans ce secteur, seulement si le reste de l’équipe se met au diapason de cette tâche collective qu’est la défense. Même chose sur la ligne arrière, où Cory Joseph sortira lui aussi du banc pour soulager Fox et Hield et mettre de la pression sur les meneurs adverses.

Enfin, le rebond sur aussi l’une des clés de la réussite de Sacto tout au long de la saison. 27ème équipe aux nombres de prises en 2018-2019, Sacramento a trop souvent subi la loi de ses opposants. Il y a donc eu beaucoup de mouvement dans la raquette. Les départs estivaux de Willy Cauley-Stein aux Warriors et de Kosta Koufos au CSKA Moscou devraient permettre au jeune Harry Giles (21 ans) de grappiller plus de minutes à l’intérieur. Quant à la place de titulaire, celle-ci devrait logiquement revenir à Dewayne Dedmon voire à Richaun Holmes. Mais cet exercice encore, les Kings s’attendent à souffrir sous les panneaux.

Proche de remporter le trophée de MIP en 2019, De’Aaron Fox a transformé avec Buddy Hield le visage des Kings. D’une explosivité rare, le numéro 5 a pris une nouvelle dimension lors de sa campagne sophomore. Peut-il encore s’améliorer dans les mois à venir ? C’est évidemment ce qu'attend le staff de la franchise, qui sait qu’elle détient une pépite à l’un des postes les plus compétitifs de la NBA actuel. C’est bien simple, entre son année rookie et l’an passé, Fox a gonflé ses stats dans tous les domaines, et la prochaine étape de sa carrière doit être une place au All-Star Game.

De plus en plus à l’aise avec son tir longue distance, plus fort pour absorber les contacts près du cercle, De’Aaron Fox (21 ans) fait partie d’une nouvelle génération de meneurs, avec d’Angelo Russell et Jamal Murray, prête à faire bouger les lignes en NBA. Les deux premiers ont hissé leur franchise en post-season au printemps dernier. Fox sait ce qu’il lui reste à faire.

Meneurs : De’Aaron Fox, Cory Joseph, Yogi Ferrell

Arrières : Buddy Hield, Bogdan Bogdanovic, Kyle Guy

Ailiers : Harrison Barnes, Trevor Ariza, Justin James

Ailiers forts : Marvin Bagley III, Nemanja Bjelica, Tyler Lydon

Pivots : Dewayne Dedmon, Harry Giles, Richaun Holmes, Caleb Swanigan

9ème de la Conférence Ouest

La progression des jeunes Kings sera un facteur déterminant dans la course aux Playoffs. La franchise a effectué un recrutement ciblé et intelligent (Joseph, Ferrell, Ariza, Dedmon, Holmes) mais c’est surtout l’évolution de Bagley, Fox et Hield qui sera à surveiller. Pourront-ils déloger une équipe comme les Spurs d’une place dans le Top 8 ?