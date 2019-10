NBA [J-8] Les Pistons bientôt à un tournant ?

Car Blake Griffin n’est pas rassasié



Blake Griffin a définitivement gagné le respect des fans des Pistons en avril dernier. Diminué avant d’affronter des Bucks ultra favoris au 1er tour des Playoffs, l’ailier fort All-Star a tout tenté pour aider les siens à ne pas subir un balayage en règle. La mission n’a pas été remplie mais la standing ovation pour l’accompagner à sa sortie, la jambe gauche en piteuse état, lors du Game 4 a dû lui réchauffer le cœur. Et si Detroit a arraché la 8ème place l’an passé, il le doit en grande partie à son n°23, auteur d’une saison quasi pleine (75 matchs sur 82) avec sa meilleure moyenne de points (24,5) en carrière à la clé. En constant progrès derrière l’arc de cercle (2,5 tirs primés réussis par match à 36,2%), l’ancien Clipper a soigné son genou gauche et aborde cette saison avec le plein de confiance, même si Dwane Casey devrait réduire son temps de jeu, qui a grimpé à 35 minutes.

Car Derrick Rose a rejoint Reggie Jackson



Detroit s’est renforcé cet été ! Alors que Tony Snell est arrivé en provenance des Bucks et devrait débuter à l’aile, Markieff Morris et Joe Johnson ont aussi rejoint les rangs de Motor City. Mais c’est à la mène que la direction a peut-être réalisé la meilleure opération en récupérant Derrick Rose, qui avait notamment réussi un très beau début de saison avec les Wolves (18 points à 48,2 % au tir, son meilleur pourcentage depuis sa saison 2009-10 avec les Bulls). Auteur lui d’une première saison sans blessure depuis bien longtemps (15,4pts, 4,2pds en 82 matchs), Reggie Jackson sera dans le cinq de départ et sera motivé pour continuer sur sa lancée puisqu’il sera en fin de contrat à l’issue de la saison… Par séquences, Casey devrait aligner les deux meneurs expérimentés, ce qui ravi R-Jax qui n’a pas caché vouloir prendre plus de tirs en « catch-and-shoot » grâce au MVP 2011. Une association qui intrigue forcément, même si D-Rose devrait plus faire équipe avec Luke Kennard, le chouchou du public, au sein du second cinq.

Car un Français est dans l’effectif

Peut-être un mal pour un bien ! Sekou Doumbouya ne suivra pas le même modèle que Frank Ntilikina, lui aussi recruté dans le Top 15 de la Draft (8ème position). Le meneur/arrière des Knicks avait été jeté dans l’arène très tôt et n’avait pas répondu aux énormes attentes autour de lui. Pour le poste 3/4 déjà passé par Poitiers et Limoges à seulement 18 ans, la patience sera de mise du côté du Michigan. Car Casey a déjà tranché son avenir à court terme en NBA : Doumbouya devra attendre avant d’entrer dans la rotation. « Il est en bonne condition physique, en grande forme, mais, pour le moment, il reste un jeune joueur dans notre Ligue, a confié le technicien à The Athletic. Il est très talentueux et on est ravis de l’avoir avec nous mais il ne sera probablement pas dans la rotation pour le moment. » Les minutes ne devraient donc pas être au rendez-vous mais le natif de Conakry aura tout loisir de progresser à l’ombre d’un certain Blake Griffin : il y a pire comme modèle…







Les Pistons vont-ils vraiment être meilleurs ?



Après avoir arraché le dernier strapontin pour les Playoffs l’an passé, Detroit devra encore batailler pour entrer dans le Top 8. Cela sera évidemment l’objectif n°1 d’une franchise qui est loin d’être la plus flashy… Après avoir beaucoup travaillé sur la défense pour sa première saison sur le banc, Dwane Casey est attendu au tournant pour faire bien jouer son équipe. L’arrivée des joueurs cités plus haut devrait apporter un peu plus de spacing et de points à longue distance. Mais la question demeure toujours la même : une formation peut-elle vraiment être victorieuse lorsque ses deux meilleurs joueurs sont à l’intérieur dans la NBA actuelle ?



Cette saison pourrait toutefois être la dernière avant un gros chantier l’été prochain. Reggie Jackson, tout comme Andre Drummond (voir plus bas) qui renoncera à sa player option, testeront le marché l’été prochain. Surprise de la saison passée et véritable « energizer », Bruce Brown pourrait lui en profiter pour devenir un pion essentiel du système Casey. Déjà titulaire à 54 reprises la saison passée, le sophomore ira encore « au charbon » en défense sur les arrières adverses. Lui et le shooteur Kennard ont en tout cas un coup à jouer si leur direction décide d’opérer un virage à 180 degrés l’été prochain…











Un joueur en « contract year », c’est-à-dire dans sa dernière année de contrat, est forcément à suivre de très près ! Car Andre Drummond a déjà annoncé qu’il n’allait pas lever sa « player option » de 28,7 M$ en 2020-21. Après avoir dépassé son record de points en carrière (17,3 points), cette machine à double-double (15,6 rebonds), capable d’atteindre la barre des 20/20 les bons soirs, a bien envie de tester le marché des agents libres l’été prochain. La raison ? Le manque de gros joueurs tout simplement contrairement à la folie de cet été. Drummond va donc aborder cette saison avec une petite idée derrière la tête même s’il a réaffirmé bien se sentir dans le Michigan ! Son dossier pourrait bien devenir brûlant si les Pistons ne réalisaient pas la saison escomptée…

Meneurs : Reggie Jackson, Derrick Rose, Tim Frazier, Jordan Bone

Arrières : Bruce Brown, Luke Kennard, Langston Galloway, Khyri Thomas

Ailiers : Tony Snell, Joe Johnson, Sviatoslav Mykhailiuk

Ailiers forts : Blake Griffin, Markieff Morris, Sekou Doumbouya

Pivots : Andre Drummond, Thon Maker, Christian Wood





9ème de la Conférence Est

Aux portes des Playoffs ou encore dans le Top 8 ? Le cas Pistons est très dur à trancher et dépend en grande partie de la capacité de Griffin à réaliser une nouvelle saison stratosphérique.