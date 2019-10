NBA [J-2] Les Nuggets veulent conserver leur éclat

Car Jamal Murray est un joueur frisson



Dynamiteur en chef des Nuggets, le meneur de jeu est tout proche du niveau All-Star. A 22 ans, le Canadien, arrière de formation, entame sa quatrième campagne en NBA, et sa progression ne cesse de hisser le niveau de sa franchise. Capable de gros coups de chaud (48 pts contre Boston l’an passé), Murray doit encore gagner en régularité et en constance pour s’affirmer parmi les meilleurs à son poste. Ses premiers Playoffs l’an dernier ont donné le ton : Murray a un avenir brillant devant lui.

Car Denver n’a pas changé



Vous aimiez le basket offensif des Nuggets l’an passé ? Et bien rien ne devrait changer cette saison. 7ème attaque de la Ligue en 2019, la formule ne va pas changer à Denver. La direction a très peu recruté et on retrouve les mêmes hommes dans l’effectif. Seul signature notable, celle de Jerami Grant en provenance du Thunder pour renforcer le poste d’ailier fort. A part ça, la base des Pépites restent inchangée et c’est autour de Nikola Jokic, Jamal Murray et Paul Millsap que l’équipe du Colorado tentera d’atteindre les Finales de Conférence.

Car Michael Porter Jr est une inconnue



Blessé au dos tout au long de la saison dernière, l’ailier va découvrir la NBA avec un an de retard. Sur le poste d’ailier, la concurrence n’est pas féroce dans les Rocheuses (Will Barton, Torrey Craig) et l’ex-star des lycées peut jouer de nombreuses minutes si son corps le laisse tranquille. Denver n’a pas forcément besoin d’un scoreur de plus mais sa fraîcheur pourrait être parfaite à un groupe jeune et dynamique. Attaquant très élégant, Porter Jr a beaucoup de choses à prouver après presque deux ans sans jouer.

Denver peut-il confirmer ?



Michael Malone dispose d’un groupe très riche et d’un banc assez profond. La saison dernière, la franchise a terminé à la surprise générale deuxième de l’Ouest en engrangeant 57 victoires. Avec un effectif quasi inchangé, la recette ne va pas changer, sauf que les adversaires vont certainement s’adapter. Comment les role players tels que Will Barton, Monte Morris, Malik Beasley, Gary Harris et Juancho Hernangomez vont réagir face à cette nouvelle adversité ? Très talentueux, le quatuor sera à n’en pas douter l’axe de progression ou de régression de la troupe du Colorado.

Nikola Jokic a traversé la Coupe du Monde de manière très étrange, livrant des prestations sans génie tout en affichant un surpoids évident. De retour en NBA, le Serbe va vite devoir se remettre dans le bain. Facilitateur ultime dans le jeu des Nuggets, il est la tête pensante de l’équipe sur le terrain et chaque possession passe entre ses mains.

Le Joker a décroché sa première sélection au All-Star Game l’an dernier et, à maintenant 25 ans, on attend de lui qu’il fasse de Denver un poids lourd de l’Ouest sur la durée. Le pivot de 24 ans aux 12 triple-doubles sur la dernière campagne peut-il encore élever son niveau et prendre plus de responsabilités à la finition des actions ? Autre piste : le tir à 3-pts. Avec 30% de réussite longue distante, le Serbe a là aussi un aspect de son jeu à polir. Il n’en reste plus beaucoup.

Meneurs : Jamal Murray, Monte Morris, PJ Dozier

Arrières : Gary Harris, Malik Beasley

Ailiers : Will Barton, Torrey Craig, Michael Porter Jr, Vlatko Cancar

Ailiers forts : Paul Millsap, Jerami Grant, Juancho Hernangomez, Jarred Vanderbilt

Pivots : Nikola Jokic, Mason Plumlee

3ème de la Conférence Ouest



Que ne s’y trompe pas : on a beau imaginer les Nuggets perdre une place cette saison, la formation de Mike Malone va être très compétitive. La profondeur de banc est impressionnante, Nikola Jokic est peut-être le meilleur pivot de la Ligue avec Joel Embiid et Jamal Murray est l’un des meneurs les plus brillants de sa génération. Pour Denver, il faut confirmer et il n’y a aucune raison de penser que les Nuggets n’y parviendront pas.