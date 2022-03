NBA : Irving marque 60 points !

Les cadors assurent

Mardi 15 mars 2022

Mais que se passe-t-il en NBA cette semaine ? Au lendemain des 60 points inscrits par Karl-Anthony Towns avec Minnesota, c’est Kyrie Irving qui s’est offert le même total lors de la victoire 108-150 de Brooklyn à Orlando.Kyrie Irving, qui a rentré 20 de ses 31 tirs dont 8 sur 12 à 3 points, et 12 lancers-francs sur 13, est également devenu le premier joueur depuis Kobe Bryant en 2003 à marquer 41 points en première mi-temps (86-56, mt). « Il y a quelques tirs que je n'aurais probablement pas dû prendre. Des tirs difficiles, avec deux ou trois joueurs sur moi. Mais tant que je peux le faire avec le sourire et que mes coéquipiers ne sont pas trop en colère contre moi, ça en valait la peine », a réagi Irving, au terme de ce match à sens unique où Brooklyn a mené de bout en bout, avec une avance qui a grimpé jusqu’à +44 (19pts, 7pds, 5rbds pour Durant). Mais les Nets seront privés d’Irving pour leur prochain match, mercredi à domicile contre Dallas.Si Brooklyn a signé une quatrième victoire de suite et se retrouve huitième de l’Est, c’est toujours Miami qui est leader, après son succès 105-98 contre Detroit, même si Jimmy Butler n’a joué qu’une mi-temps, en raison d’une blessure à la cheville droite. Detroit, malgré l’absence de Cade Cunningham, malade, a bien résisté et menait encore de quelques points avant la fin du match, mais le Heat, emmené par un Tyler Herro à 29 points, a mieux géré le money-time.Les Suns ne menaient que d’un point au milieu du troisième quart, mais ont réussi une grande fin de match, dans le sillage d’un Devin Booker à 27 points et 8 passes (22pts pour Herbert Jones côté Pelicans). Memphis occupe toujours la deuxième place, après sa quatrième victoire de suite, à Indiana : 102-135. Privés de Ja Morant, touché au dos, les Grizzlies ont malgré tout déroulé lors de ce match, comptant jusqu’à 43 points d’avance, avec sept joueurs à plus de 10 points, dont Desmond Bane à 21.Indiana Pacers -: 102-135>>> Stats de Killian Tillie (MEM) : 6 minutes de jeu, 0 point (0/1 dont 0/1 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 1 passe, 1 faute>>> Yves Pons (MEM) n'a pas joué- Detroit Pistons : 105-98>>> Stats de Killian Hayes (DET) : 30 minutes de jeu, 9 points (4/10 dont 1/4 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 4 rebonds, 8 passes, 1 interception, 3 ballons perdus, 6 fautesOrlando Magic -: 108-150New Orleans Pelicans -: 115-131