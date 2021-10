NBA - Indiana : LeVert manquera le début de la saison régulière

Caris LeVert will miss our first four regular season games and will be reevaluated on October 25, according to head coach Rick Carlisle.

Le rookie Duarte aux affaires

Coup dur pour les Pacers d'Indiana. En effet, ce vendredi, via son compte Twitter officiel, la franchise de NBA a indiqué qu'elle devra se passer de l'un des siens, à l'occasion du début de la prochaine saison régulière, prévue d'ici seulement quelques jours :. Il s'agit donc de Caris LeVert, aujourd'hui âgé de 27 ans et qui ne sera donc pas remis à temps de sa fracture de fatigue, contractée au niveau des vertèbres lombaires, il y a de cela quelques jours désormais. LeVert, qui tournait l'an passé, en moyenne, à 20,7 points, 4,6 rebonds, 4,9 passes décisives et 1,5 interception (44% aux tirs et 32% à trois-points) devrait ainsi manquer au moins la première semaine de compétition et peut-être pas plus, d'ailleurs. Sa réévaluation est prévue le 25 octobre prochain.Une future absence désormais officialisée et qui n'est pas forcément une surprise, dans la mesure où le principal intéressé s'est blessé à la fin du mois de septembre dernier. Pendant cette fameuse première semaine, Indiana disputera alors un total de quatre rencontres, du côté de Charlotte face aux Hornets puis à Washington contre les Wizards, avant d'enchaîner face au Heat de Miami puis contre les Bucks de Milwaukee, champions NBA en titre., toujours absent. En attendant le retour aux affaires et sur les parquets de son arrière Caris LeVert, le coach des Pacers d'Indiana, à savoir Rick Carlisle, pourrait bel et bien devoir s'appuyer sur son rookie, en la personne de Chris Duarte. Ce dernier était déjà titulaire lors de la présaison, durant laquelle il a tourné, en moyenne, à 13,8 points, 3,3 rebonds ainsi que 2,8 passes décisives (à 45% aux tirs et 32% à trois-points).