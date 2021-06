NBA - Indiana : Carlisle va faire son retour

La nouvelle n’a pas encore été officialisée par les Indiana Pacers, mais de nombreux journalistes spécialisés l’affirment, à commencer par le plus célèbre d’entre eux, Adrian Wojnarowski d’ESPN : Rick Carlisle va s’engager pour les quatre prochaines saisons (et 29 millions de dollars) avec la franchise basée à Indianapolis. Six jours après avoir annoncé son départ de Dallas, où il officiait depuis 2008 et a été sacré champion NBA en 2011, le coach de 61 ans a donc déjà retrouvé un banc. Il s’agit d’un retour aux sources pour le natif de l’Etat de New York, car il a déjà entraîné les Pacers de 2003 à 2007. Sa première saison (avec Reggie Miller et Ron Artest sous ses ordres notamment) avait été une réussite, avec une finale de Conférence contre Detroit, puis les Pacers avaient échoué en demi-finale (toujours contre Detroit) la saison suivante, puis au premier tour (contre New Jersey) lors de sa troisième saison, et ne s’étaient pas qualifiés pour les play-offs pour la dernière saison de Carlisle, qui avait quitté son poste.

Troisième coach en un an pour Indiana

Les Pacers, éliminés au premier tour des play-offs de 2015 à 2016 avec Frank Vogel puis Nate McMillan à leur tête, avaient décidé de recruter Nate Bjorkgren lors de la dernière intersaison, mais la greffe n’a pas pris, avec une 9eme place de la Conférence Est (34 victoires - 38 défaites) et des problèmes en interne. Rick Carlisle, troisième coach en activité ayant gagné le plus de matchs (836, derrière Gregg Popovich et Doc Rivers), va donc tenter de relancer la machine, avec un effectif qui compte notamment Domantas Sabonis, Malcolm Brogdon, Myles Turner ou encore Caris LeVert. Alors qu’Ime Udoka va s'engager avec les Boston Celtics, il reste donc cinq bancs NBA à pourvoir dans les prochaines semaines : celui de Dallas, de New Orleans, d’Orlando, de Portland et de Washington.