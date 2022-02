NBA - Ibaka aux Bucks, DiVincenzo aux Kings !

C'est parti pour l'une des soirées les plus folles de la saison NBA ! A trois heures de la "trade deadline", 4 franchises ont validé un deal qui envoie notamment Serge Ibaka aux Bucks et Donte DiVincenzo aux Kings si l'on en croit Adrian Wojnarowski d'ESPN. Un joli coup réalisé par Milwaukee qui se renforce avec un Ibaka revenu d'une longue blessure et qui va apporter toute son expérience en Playoffs notamment. DiVincenzo devrait lui avoir un rôle plus important à Sacramento. A noter également le départ de Marvin Bagley Jr., sélectionné par les Kings en 2ème positon de la Draft 2018, du côté des Pistons où il tentera de relancer sa carrière.

ESPN Sources:

Full trade participants:

Kings: Donte DiVincenzo, Trey Lyles and Josh Jackson.

Bucks: Serge Ibaka, two future second-round picks, cash.

Clippers: Rodney Hood, Semi Ojele.

Pistons: Marvin Bagley Jr. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022