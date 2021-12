NBA : Houston s'offre Brooklyn, fin de série pour Memphis, Utah enchaîne

Première pour le Jazz

Jokic sans pitié pour les Pelicans, Boston battu par... Boston

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Mercredi 8 décembre 2021

Qui l'eut cru ? Houston, qui ne mettait pas un pied devant l'autre en début de saison, au point de tout de suite plonger en bas de classement, est actuellement la meilleure équipe de NBA.Les Nets, qui avaient fait le voyage sans Kevin Durant et LaMarcus Aldridge, attendaient d'ailleurs beaucoup du barbu pour tenter de stopper Eric Gordon et ses coéquipiers, qui restaient sur six victoires de rang avant d'accueillir les Nets. Malheureusement pour Brooklyn, le MVP de la saison 2018 est passé au travers, en particulier au tir, puisqu'il a pratiquement raté toutes ses tentatives (4 sur 16 dont 3 sur 12 à trois points). Harden ne s'est pas vraiment racheté dans le jeu collectif de son équipe, avec certes 8 passes mais autant de ballons perdus.sur le parquet d'une équipe de Milwaukee surprise à Miami (113-104) face à un Heat revanchard après la défaite de la semaine dernière chez le champion. Avec 22 paniers à trois points dans cette partie face aux Bucks d'un petit Giannis Antetokounmpo (15 points, 6 rebonds, 4 passes), les Floridiens ont fait un malheur de loin., où les efforts de Karl Anthony Towns (22 points) et des hommes du Minnesota n'ont rien pu faire face au Jazz d'un Donovan Mitchell déchaîné (36 points). Malgré un nouveau double-double (13 points, 10 rebonds), Rudy Gobert a moins flambé.Depuis l'absence de leur joueur vedette Ja Morant, les Memphis avaient fait mieux que limiter la casse. De manière assez surprenante, ils avaient même signé victoire sur victoire. Mercredi soir, contre Dallas, Morant n'était toujours pas de retour, et cette fois, son équipe s'est pris les pieds dans le tapis face aux Mavs de Luka Doncic (26 points, 8 rebonds, 7 passes). Les Texans restaient pourtant sur trois défaites. Golden State, de son côté, a confirmé à domicile contre Portland (104-94) son (large) succès du début de semaine contre Orlando. La performance du leader de la conférence Ouest comme de celle de sa superstar Stephen Curry (22 points à 8 sur 19 aux tirs, dont 6 sur 17 à trois points), qui s'est rapproché du record (il n'est plus qu'à neuf paniers) mais devra encore attendre avant de le battre, ne restera pas dans les annales pour autant. Les Warriors peuvent néanmoins se satisfaire d'avoir su obtenir l'essentiel.Mission accomplie également pour Philadelphie contre Charlotte (110-106) pour la deuxième confrontation en deux jours entre les deux équipes. Joel Embiid (32 points) et Seth Curry (23) ont fait la différence face à des Hornets fortement diminués et qui n'iront pas chercher plus loin leur bête noire.Dernier de la conférence Ouest, New Orleans est passé tout près de l'exploit (défaite 120-114 après prolongation), chez lui face à Denver. Malheureusement pour les Pelicans, Nikola Jokic, magistral pendant toute la soirée (39 points à 17 sur 23 aux tirs, 11 rebonds, 11 passes, deuxième triple-double de suite pour le Serbe) mais tout particulièrement bouillant dans le money time (11 points marqués en prolongation), en a décidé autrement. Pour le retour de Nicolas Batum après dix-neuf jours sans jouer (0 point, 1 rebond, 1 passe, 1 interception pour le Français), les Clippers ont pris le dessus dans la Cité des Anges face à Boston (114-111). Et cela ne s'invente pas, l'homme du match a été le rookie Brandon... Boston Jr, auteur de 27 points en moins de minutes passées sur le parquet (25). Les Celtics ont donc été battu par Boston. Un comble.Charlotte Hornets -: 106 - 110- Chicago Bulls : 115 - 92Detroit Pistons -: 116 - 119 (ap)- New York Knicks : 122 - 102- Milwaukee Bucks : 113 - 104Toronto Raptors -: 109 - 110- Brooklyn Nets : 114 - 104Memphis Grizzlies -: 96 - 104Minnesota Timberwolves -: 104 - 136New Orleans Pelicans -: 114 - 120 (ap)- Portland Trail Blazers : 104 - 94- Orlando Magic : 142 - 130- Boston Celtics : 114 - 111