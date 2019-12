NBA - Houston : Signature à venir pour William Howard

The Rockets are signing forward William Howard of G League’s Salt Lake City to a two-way NBA deal, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 27, 2019

Howard aura jusqu’à 45 jours avec les Rockets

William Howard va avoir l’occasion de montrer sa valeur. Mis à l’essai avant le début de la saison par Utah, l’ailier ou arrière passé par Denain, Hyères-Toulon et Limoges a vu le Jazz ne pas l’engager pour le reste de la saison. Relégué en G-League avec les Salt Lake City Stars, l’équipe affiliée à la franchise de l’Utah, l’international français va prochainement s’engager en faveur des Houston Rockets, selon une information du site The Athletic.L’équipe de James Harden et Russell Westbrook a trouvé un accord avec le Français pour un « two-way contract », c’est à dire un contrat qui va permettre à William Howard de passer jusqu’à 45 jours avec l’effectif de la franchise texane tout en appartenant à la formation de G-League qui y est affiliée, les Rio Grande Valley Vipers. Un accord similaire à celui signé par Timothé Luwawu-Cabarrot avec Brooklyn Nets. Les 13,1 points avec une efficacité au tir de 54,5% (44,3% à trois points) ainsi que les 5,4 rebonds de moyenne par match ont sans doute pesé dans la décision des Rockets d’aller chercher William Howard.