NBA - Houston : Positif au coronavirus, Russell Westbrook a été mis en quarantaine

Westbrook compte bien aller à Orlando

Coup dur pour les Houston Rockets ! Alors que la franchise texane a récemment rejoint Orlando pour participer à la relance de la saison NBA dans les installations de l’ESPN Wide World of Sports, Russell Westbrook a brillé par son absence. La raison a été officialisée ce lundi par le joueur lui-même. Le meneur All-Star a été récemment testé positif au coronavirus et, en application du protocole mis en place par la NBA, a été mis en quarantaine. Cette période devrait durer deux semaines mais ça ne sera pas la fin du voyage pour Russell Westbrook. En effet, le protocole sanitaire de la NBA va imposer au joueur des Rockets une isolation longue de deux semaines mais, dès qu’il rejoindra Orlando, il devra rester dans sa chambre et ne pourra entrer dans la bulle mise en place en Floride qu’après 48 heures d’attente.Toutefois, ce qui est certain, c’est que Russell Westbrook compte bien raller Orlando pour aider ses coéquipiers dans la phase finale de la saison. « J’ai été testé positif au Covid-19 avant que mon équipe ne parte pour Orlando. A l’heure actuelle, je me sens bien, je suis en quarantaine et je suis impatient de rejoindre mes coéquipiers quand j’en aurai l’autorisation. » A cette occasion, alors que les Etats-Unis font face à une forte poussée épidémique, le joueur des Rockets a lancé un message de prévention dans un contexte de défiance vis-à-vis du port du masque. « Merci pour tous vos messages et votre soutien sans faille. S’il vous plait, prenez ce virus au sérieux. Restez en bonne santé. Portez un masque ! » Un autre joueur des Houston Rockets, James Harden n’a pas rallié Orlando sans que la franchise texane ne donne d’explication.