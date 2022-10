NBA - Houston : Maledon finalement non conservé

Mauvaise nouvelle pour Théo Maledon. En effet, à en croire les informations de The Athletic, le meneur n'a plus de franchise. Dans la mesure où le Français a été coupé par celle des Rockets de Houston, qui ne veut donc pas de lui dans son effectif final. Le Tricolore avait débarqué du côté du Texas, au tout début de ce mois d'octobre. A cette fameuse période, l'ancien pensionnaire du club de l'ASVEL avait été inclus dans un très large transfert, impliquant un total de huit joueurs, entre les franchises des Rockets de Houston et celle du Thunder d'Oklahoma City. Finalement, Maledon ne faisait pas partie des plans de sa toute nouvelle formation. Une formation qui possède, à ce poste de meneur, deux hommes qui semblent donc avoir davantage la confiance des Rockets. En effet, il s'agit de Daishen Nix sans oublier le rookie TyTy Washington Jr.

Quid de l'avenir de Maledon en NBA ?

Ces deux hommes devraient avoir du temps de jeu et ils relaieront ainsi Kevin Porter Jr, à la mène. Les Rockets ont tout récemment enregistré l'arrivée de Bruno Fernando. En sachant que Houston était déjà bien au-dessus de la limite maximale d'un total de quinze joueurs, et ce depuis plusieurs semaines désormais. De quoi forcément déjà ne pas faire les affaires de Théo Maledon. Le tout récent médaillé d'argent à l'occasion de l'édition 2022 de l'EuroBasket se retrouve donc sans franchise. En sachant que la saison régulière 2022-23 de la NBA débute désormais dans seulement une petite semaine. Il ne lui reste donc désormais plus beaucoup de temps pour espérer disputer la prestigieuse Ligue de basketball cette année. Cela passera très probablement par un « two-way contract », s'il avait cette chance. A moins qu'il ne décide de se diriger vers la G-League, voire envisager, tout bonnement, un retour en Europe.