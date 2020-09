NBA - Houston : L'entraîneur Mike d'Antoni annonce son départ

La défaite des Houston Rockets la nuit dernière face aux Los Angeles Lakers aura été le dernier match de Mike d’Antoni sur le banc de la franchise texane. Dans un communiqué transmis ce dimanche à la chaîne américaine ESPN, celui qui a eu en mains les destinées de cinq franchises NBA après un début de carrière d’entraîneur en Italie a confirmé que son bail de quatre saisons à la tête des Rockets était terminé. « C’est avec beaucoup de tristesse et de gratitude que ma femme Laurel et moi-même annonçons que notre incroyable voyage à Houston est arrivé à son terme et que nous allons nous allons passer à un nouveau chapitre », annonce le technicien de 69 ans. Quatre saisons durant lesquelles, sous sa férule, la franchise de Houston aura tourné à 68,2% de victoires en saison régulière, avec les seuls Toronto Raptors qui ont fait mieux (69,5%).



D’Antoni vers les Sixers, première pour Cassell ?

Mike d’Antoni parti, le banc des Houston Rockets va être convoité et les noms commencent à s’accumuler. En effet, si celui de Jeff van Gundy revient, un autre est cité par ESPN, celui de Sam Cassell, ancien joueur des Rockets et actuel assistant de Doc Rivers sur le banc des Los Angeles Clippers, avec un intérêt mutuel en vue d’une collaboration. Une autre piste mène vers Tyronn Lue, autre assistant de la franchise californienne. En ce qui concerne Mike d’Antoni, sa carrière d’entraîneur en NBA ne semble pas encore terminée., dont le poste d’entraîneur a récemment été libéré par Brett Brown, licencié à la suite de l’élimination de la franchise face aux Boston Celtics au premier tour des play-offs à Orlando.