NBA – Houston : Harden sèche encore l'entraînement

James Harden va-t-il un jour reprendre l’entraînement avec les Houston Rockets ? Alors que les rumeurs font état d’un souhait du « barbu » d’être échangé afin de rejoindre Brooklyn pour former un « big three » avec son ancien coéquipier d'Oklahoma City Kevin Durant et Kyrie Irving, le joueur n’a pas daigné reprendre l’entraînement avec la franchise texane. Dimanche, jour de la reprise des entraînements collectifs, le nouveau coach des Rockets Stephen Silas, qui a succédé à Mike D'Antoni désormais assistant à...Brooklyn, avait fait savoir que sa star était absente « en raison des protocoles covid-19 », sans donner plus de précisions.

Lundi, l’entraîneur a encore constaté l’absence de son arrière (ou meneur) de 31 ans, mais s’est montré plus ambigu : « Il n’est pas là, et il a une raison. Mais c’est à lui de dire quelle est la raison. Il n’y a pas d’échéance pour son retour. Son absence est un coup dur. Tu veux que ton meilleur joueur soit présent. J’ai déjà été dans ce genre de situation, et nous avons simplement géré chaque situation individuelle selon son mérite et individuellement. En ce qui concerne une éventuelle amende, nous n’en sommes pas encore là », a expliqué Silas (47 ans), qui va faire ses grands débuts en tant qu'entraîneur principal cette saison.



Plus de 34 points de moyenne pour Harden

Nul ne sait d'ailleurs si James Harden est au moins présent dans la ville de Houston... Arrivé au Texas en 2012, James Harden est encore sous contrat jusqu’en 2023 (la dernière saison étant une player option), pour un salaire total de 132 millions de dollars. Autant dire qu’un échange à monter avec les Nets s’annonce compliqué. Mais s’offrir le joueur qui a tourné à 34,3 points, 6,6 rebonds et 7,5 passes de moyenne lors de la dernière saison régulière et 29,6 points, 5,6 rebonds et 7,7 passes en play-offs a forcément un prix.