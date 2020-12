NBA - Houston : Harden a d'autres franchises en tête

Après avoir séché la reprise de l’entraînement collectif des Houston Rockets dimanche dernier, James Harden a fait son retour au Toyota Center mardi, après avoir passé plusieurs jours à Atlanta et Las Vegas pour faire la fête. Mais le « barbu » ne peut pas encore s’entraîner avec ses coéquipiers. En effet, il doit présenter un total de six tests négatifs au coronavirus avant de pouvoir reprendre les entraînements collectifs, comme le stipule le protocole sanitaire de la NBA. Il pourrait donc être déclaré apte seulement à partir de lundi prochain, si tout va bien. En attendant, l’arrière (ou meneur) de 31 ans semble, dans son esprit, bien loin de Houston, puisqu’il souhaite toujours rejoindre une équipe capable de jouer le titre, et ce n’est pas l’arrivée de John Wall (en échange de Russell Westbrook, parti à Washington), qui l’a convaincu, visiblement. Selon The Athletic, voyant que les choses se compliquent avec Brooklyn (Houston souhaiterait récupérer Kevin Durant ou Kyrie Irving dans le cadre d'un échange !), la destination qu’il préférait, James Harden serait désormais prêt à rejoindre Philadelphia, Milwaukee ou Miami, trois équipes de l’Est qui peuvent légitimement viser les Finales NBA.

Un échange très compliqué à monter

Mais James Harden est encore sous contrat jusqu’en 2023 (la dernière saison étant une player option) avec les Rockets, pour un salaire total de 132 millions de dollars. Monter un échange avec une autre équipe s’avère donc très compliqué. Les franchises où Harden souhaite jouer ne veulent pas se séparer d’un joueur de niveau équivalent, et Houston ne veut pas récupérer des joueurs de seconde zone. A douze jours du coup d’envoi de la saison, et à la veille du début de la pré-saison, il est très difficile de savoir où évoluera l’homme aux 34,3 points, 6,6 rebonds et 7,5 passes de moyenne lors de la dernière saison régulière et 29,6 points, 5,6 rebonds et 7,7 passes en play-offs, lors de la saison 2020-21.