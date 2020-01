NBA : Houston écrase Denver sans presque trembler

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏀 #NBA

Denver revient à -3

Harden et Westbrook régalent

En ce jour de Saint-Sylvestre, la NBA avait programmé une belle affiche, entre Houston et Denver, les deux derniers demi-finalistes de la Conférence Ouest, respectivement quatrième et deuxième du classement actuel. Mais il n’y a quasiment pas eu de match ! Devant les 18 055 spectateurs du Toyota Center, les Rockets ont laminé les Nuggets, pour s’imposer 130 – 104 et décrocher une 23eme victoire cette saison (10eme défaite pour Denver). Battus à New Orleans deux jours plus tôt à la surprise générale, les Texans se sont vengés sur les joueurs du Colorado, en menant de la septième à la dernière minute. A la mi-temps, le score était déjà de 69-52 en faveur de Houston, avec déjà 18 points au compteur de Russell Westbrook et 15 à celui de James Harden.Mais grâce à un très bon troisième quart (23-37), lors duquel Nikola Jokic a inscrit 13 de ses 21 points de la partie, Denver a pu revenir à trois points de Houston (92-89) à douze minutes de la fin, ce qui promettait alors un dernier quart-temps riche en suspense. Mais il n’y en a pas eu. Les Rockets ont en effet débuté le dernier quart par un 12-0 (104-89), avec notamment deux tirs à 3 points de Ben McLemore. Torrey Craig a stoppé l’hémorragie brièvement pour Denver sur un tir longue distance, inscrivant là ses seuls points du match, mais Houston a enchaîné avec un 7-0. C’en était trop pour les joueurs de Mike Malone, qui ont compté jusqu’à 28 points de retard dans le money-time, pour finalement s’incliner de 26 unités (38-15 dans le dernier quart).James Harden termine avec 35 points (10 sur 17 aux tirs, dont 6/9 à 3pts) et 6 passes, Russell Westbrook avec 28 points (11 sur 22 aux tirs dont 0/2 à 3pts) et 7 passes, alors que Clint Capela (16pts, 10rbds) et Isaiah Hartenstein (16pts, 12rbds) se sont offert un solide double-double. C’est donc une belle victoire pour les Rockets, qui vont avoir droit à un autre choc à domicile vendredi contre Philadelphia. Les Nuggets vont quant à eux poursuivre leur road-trip à Indiana, Washington, Atlanta et Dallas. Parviendront-ils à conserver leur deuxième place ?